Ukraine verletzt Menschenrechte: Moskau legt gegen Kiew erstmals Beschwerde bei EGMR ein

Zum ersten Mal in der Geschichte reicht Russland beim EGMR Beschwerde gegen die Ukraine ein, während dies für Kiew umgekehrt eine Routinesache ist. Moskau will die internationale Gemeinschaft auf Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine aufmerksam machen.