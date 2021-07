Moskau: Restaurantbesuch für Geimpfte nun auch mit QR-Code-Tattoo möglich

Um Restaurants oder Cafés in der russischen Hauptstadt besuchen zu dürfen, ist das Vorlegen eines QR-Codes Pflicht. Ein Moskauer Lieferservice und ein Tattoo-Shop haben nun ein ganz besonderes Projekt gestartet – und bieten den QR-Code in Form eines Tattoos an.