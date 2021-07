Russland: Panzer rutscht von Transporter auf die Straße (Video)

Es sah schlimmer aus, als es war. In der Stadt Juschno-Sachalinsk hatte am Montagnachmittag der Fahrer eines Militärtransports eine Befestigung an einer Zugmaschine nicht überprüft. In einer Kurve fiel der Panzer auf die Straße.

Nach vorläufigen Angaben wurde niemand verletzt. Auch vorbeifahrende Autos wurden nicht beschädigt. Die Verkehrspolizei teilte mit:

"Die Besatzung transportierte den Panzer von Uspenowka nach Chomutowo. Der junge Fahrer hatte offenbar den Radius an der Kurve nicht berechnet und den Panzer verloren. Jetzt ist das Militär mit einem Abschleppwagen dort angekommen. Sie werden ihn umdrehen, auf einen Transporter setzen und abtransportieren. Es gibt nichts Ernstes, alle sind sicher, alle sind gesund."

Im Netz tauchte ein Video von dem Vorfall auf. Hierin ist zu sehen, wie auf einer Fahrbahn ein Panzer liegt. Bei dem Sturz kippte das Fahrzeug um. Die Mündung der Kanone ruht auf dem Asphalt.