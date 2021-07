Zu anstrengend: Russischer Beamter rät von Sex nach Corona-Impfung ab

Der stellvertretende Gesundheitsminister des russischen Gebiets Saratow hat empfohlen, in den ersten Tagen nach der Corona-Impfung auf Sex zu verzichten. Grund sei, dass der Geschlechtsakt viel Energie erfordere und von erhöhten körperlichen Belastungen nach der Impfung abgeraten werde.

Von erhöhten körperlichen Belastungen, zu denen auch Sex aufgrund seines Energieverbrauchs gehört, wird in den ersten Tagen nach der Corona-Impfung abgeraten. Dies teilte der stellvertretende Gesundheitsminister des russischen Gebiets Saratow, Denis Greifer, mit. Allerdings gab er nicht die genaue Zahl der Tage an, in denen auf Sex verzichtet werden soll. Greifer sagte:

"Ich denke, und das weiß im Prinzip jeder, dass Sex sehr energieintensiv ist. Daher warnen wir geimpfte Menschen, dass erhöhte körperliche Belastungen, dazu gehört auch Sex, nach der Impfung nicht zu empfehlen sind."

Die russische Aufsichtsbehörde für Gesundheitsschutz Rospotrebnadsor empfiehlt, in den ersten drei Tagen nach der Impfung intensive körperliche Aktivitäten zu vermeiden. Außerdem rät die Behörde, in dieser Zeit nicht in die Sauna zu gehen und keinen Alkohol zu trinken.

Anfang Februar hatte Alexander Ginzburg, Direktor des Gamaleja-Zentrums, der Entwicklungseinrichtung von Sputnik V empfohlen, anderthalb bis zwei Tage nach der Impfung mit Sputnik V keine großen körperlichen Anstrengungen durchzuführen. Er hatte erklärt:

"Wenn eine Person es gewohnt ist, regelmäßig Sport zu treiben, der viel Ausdauer erfordert – Langstreckenlauf, Skifahren über mehrere Dutzend Kilometer, Langzeitschwimmen –, dann muss sie die Belastung nur ein wenig reduzieren, anderthalb bis zwei Tage, um sich nicht zu schwächen."

Ginzburg hatte erklärt, dass solche Sportarten die Proteinsynthese stören würden, die für die Bildung von Antikörpern gegen COVID-19 notwendig sei. Experten meinten, dass neben dem Alkoholgenuss nach der Impfung auch auf das Rauchen verzichtet werden sollte, da dadurch Gefäßkrämpfe und Blutgerinnsel auftreten würden. Außerdem könne das Rauchen nach der Impfung den Körper belasten und mögliche Nebenwirkungen des Impfstoffs verschlimmern.

