Wladimir Putin antwortet auf Frage über Amtsnachfolger

Im Rahmen der diesjährigen Fernsehfragestunde beantwortete der russische Staatschef Wladimir Putin die Frage über seinen Nachfolger. Er betonte, der Präsident werde in Russland von Bürgern in direkten und geheimen Wahlen gewählt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch während einer Fernsehfragestunde die Frage über einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin beantwortet. Er unterstrich, die Entscheidung darüber, wer das Amt des Staatschefs Russlands bekleiden darf, gehöre allein russischen Bürgern:

"Sie üben ihr Wahlrecht durch eine direkte geheime Wahl aus."

Putin zufolge ist dies das einzige Verfahren für die Wahl eines neuen Präsidenten. Eine konkrete Person, die ihm in seinem Amt folgen könnte, nannte der russische Staatschef nicht:

"Was die Person angeht, die das Land führen könnte. Einerseits sagt man, dass die Natur vor der Leere zurückschrecke und dass es keine unersetzlichen Menschen gebe. Andererseits besteht meine Aufgabe auch darin, den Menschen, die für das Präsidentenamt kandidieren, Empfehlungen zu geben."

Außerdem äußerte Putin die Hoffnung, dass er sagen können werde, welche Person seiner Ansicht nach würdig sei, "so ein wunderbares Land wie unser Mutterland" führen zu können, wenn die Zeit gekommen sei.

In Bezug auf die angebliche Übergabe der Staatsführung an ihn von seinem Amtsvorgänger Boris Jelzin betonte Wladimir Putin, dies sei nicht der Fall gewesen. Laut der russischen Verfassung werde der Regierungschef zum amtierenden Staatschef der Russischen Föderation, falls der Präsident seine Aufgaben nicht mehr erfüllen könne. Der neue Präsident werde jedoch nur von Bürgern durch eine Wahl bestimmt.

Auf die Frage, wem sich der russische Präsident unterordne, antwortete Putin, dass der Staatschef dem russischen Volk, seinen Wählern, unterstellt sei. Die Bürger, die in Wahllokale kommen würden, träfen eine Entscheidung und der Präsident unterstehe den Menschen, die ihm sein Vertrauen gegeben hätten.

Außerdem gab Putin seine Pläne nach der Präsidentschaft preis. Er fragte scherzhaft, wozu man nach einer Amtsaufgabe arbeiten solle, und sagte, er werde nichts tun.

Am 24. Dezember 2001 wurde die erste Fernsehfragestunde mit Wladimir Putin ausgestrahlt. Mit Ausnahmen in den Jahren 2004 und 2012 fanden jährlich ähnliche Veranstaltungen statt. Im Jahr 2015 wurde mit mehr als 3 Millionen eingesendeten Fragen an das russische Staatsoberhaupt ein Rekord aufgestellt. Die längste Fernsehfragestunde fand im Jahr 2013 statt, als Putin vier Stunden und 48 Minuten lang Fragen beantwortete.

