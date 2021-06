Russland: Moskau weitet Anti-Corona-Maßnahmen aus

Während in Deutschland mittlerweile mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal geimpft wurde und die Infektionsrate zurückgeht, erlebt Russland seine dritte Welle der Pandemie. Um dem negativen Trend entgegenzuwirken, ergriffen die Moskauer Behörden drastische Maßnahmen.

Unter anderem kündigten sie eine Impfpflicht für 60 Prozent der Angestellten im Dienstleistungssektor an und führten ein Verbot ein, dass Bürger nur mit Impfung medizinische Routineleistungen in Anspruch nehmen dürfen – was besonders viele Betroffene verärgert.

Und obwohl sich die Maßnahmen positiv auswirken scheinen und die Zahl der erfassten Infektionen bereits wieder sinkt, werden die Maßnahmen von einigen Moskauern als Schritte zur "Zwangsimpfung" empfunden.

