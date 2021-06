Moskauer Lokale führen "coronafreie" Bereiche für Geimpfte ein

Aufgrund steigender Corona-Zahlen startet Moskau ein Experiment. In mehreren Lokalen soll es sogenannte "coronafreie" Zonen geben, die ausschließlich Geimpften zur Verfügung stehen. Die Stadt meldet am Freitag den Höchstwert an Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie.