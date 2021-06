Bellingcat: Schriftsteller Bykow soll Ziel von mutmaßlichen Nawalny-Tätern gewesen sein

Jene Geheimdienstler, die Alexei Nawalny angeblich vergiften wollten, sollen auch hinter einem Angriff auf den russischen Schriftsteller Dmitri Bykow stecken. Laut einer Recherche von "The Insider" und "Bellingcat" könnte er im Jahr 2019 ebenfalls Opfer eines Giftanschlages geworden sein.

Laut der am Mittwoch veröffentlichten Recherche von The Insider und Bellingcat hätten mehrere Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB im Jahr 2018 begonnen, Bykow zu beschatten. Die Journalisten berufen sich dabei auf Reisedaten der Männer. Auf einem Flug in die Stadt Ufa im April 2019 wurde Bykow krank und hatte unkontrollierbares Erbrechen sowie starke Schweißausbrüche, bevor er schließlich das Bewusstsein verlor. Der 53-Jährige wurde anschließend künstlich beatmet und nach Moskau verlegt, wo er fünf Tage im medizinisch bedingten Koma lag. Die Ärzte behandelten ihn symptomatisch und konnten laut Bericht den Grund für den Zusammenbruch nicht diagnostizieren.

Ferner heißt es, dass Bykow, als er aus seinem Koma erwachte, einen faustgroßen purpurroten Fleck auf seinem Rücken nahe dem Schulterblatt entdeckt hätte. Die Haut an dieser Stelle sei mit Krusten bedeckt gewesen und habe gejuckt. Laut der Recherche könnte dies darauf hindeuten, dass der Giftstoff auf Bykows Kleidung aufgetragen worden war.

Wie The Insider und Bellingcat schreiben, weist die Geschichte bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den Methoden auf, die offenbar beim vermeintlichen Mordversuch an Nawalny verwendet wurden. Wie Bykow erkrankte auch der Oppositionelle auf einem Flug und landete im medizinisch bedingten Koma. Nach Angaben der Recherche hatten die beiden mutmaßlichen Opfer die gleichen Symptome wie Erbrechen, Atemnot und Schweißausbrüche.

Bykow, der unter anderem als Kolumnist für die regierungskritische Zeitung Nowaja Gaseta schreibt, veröffentlichte unzählige Romane, Essays und Gedichte. Er ist ein Kritiker der Regierung unter Präsident Wladimir Putin und lehnte die Eingliederung der Krim in die Russische Föderation offen ab. "Mich überzeugen diese Beweise", sagte Bykow in Bezug auf die Recherche zur Zeitung Kommersant.

Alexei Nawalny, der im vergangenen August angeblich mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde, hat mehrfach Präsident Wladimir Putin und den FSB für den Anschlag auf ihn verantwortlich gemacht. Diese weisen alle Anschuldigungen zurück. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, es wäre unlogisch, wenn Moskau weiterhin ein Team von Geheimdienstlern einsetzen würde, das bei Attentatsversuchen immer wieder scheitert.

