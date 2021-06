Linken-Politiker Klaus Ernst in St. Petersburg: US-Amerikaner agieren mit unlauteren Mitteln

Es ist das 24. Jahrestreffen, bei dem sich mehrere Hundert Manager vom 2. bis 5. Juni mit Akteuren aus der Wirtschaft verschiedener Länder auf Einladung der russischen Regierung und der Roscongress Foundation treffen. Hier treffen bedeutende Politiker und Ökonomen auf Vorstandsvorsitzende großer bis mittelständischer internationaler und nationaler Unternehmen aus 120 Ländern. Gegenüber RT DE-Reporter Thomas Fasbender erklärt Linken-Energieexperte Klaus Ernst zur Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland:

"Es ist eine Notwenigkeit. Ich gehe davon aus, dass wir in Europa auch über die nächsten Jahre hinweg dringend Gas brauchen zur Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland, aber auch Europas. Wir wissen, dass andere Leitungen diese Kapazität nicht so sicher liefern können, deshalb freue ich mich darüber, dass diese Leitung bald fertig wird."

Fasbender erinnert an den Preis, den diese Lösung biete, nämlich ein belastetes Verhältnis zu den direkten östlichen Nachbarn. Ernst sagt:

Der Widerstand aus den USA gründet zum einen auf dem Verkauf des eigenen Gases. Das zweite Argument ist das geostrategische Element, dass Deutschland und Russland nicht zu dicht zusammenrücken. Ernst meint:

"Dieses zweite Argument ist einfach Quatsch, weil es keine einseitige Abhängigkeit ist. Russland ist mindestens so auf das Geld angewiesen wie wir auf das Gas. Außerdem könnten die Europäer auch das Gas woanders her beziehen, allerdings teureres Gas und umweltschädlicheres Gas. Die Abhängigkeit ist ein vorgeschobener Grund, weil nämlich die Amerikaner eine negativere Handelsbilanz in diesem Bereich vorweisen als die Bundesrepublik Deutschland ... Was die Amerikaner wollen, ist, dass sie ihre wirtschaftlichen Interessen durchsetzen, übrigens mit unlauteren Mitteln. Ich halte exterritoriale Sanktionen für inakzeptabel. Der zweite Grund ist: Sie wollen die Bundesrepublik von einem vernünftigen Verhältnis mit Russland abzuhalten. Ein starkes Europa ist ohne die Einbeziehung Russlands nicht möglich. Wir sollten eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland weiter ausbauen, die auch ein friedliches Zusammenleben auf ein solides Fundament stellt."