Leonid Wolkow kündigt Auflösung von Nawalnys Regionalstäben in Russland an

Der Nawalny-Vertraute Leonid Wolkow gab am Donnerstag bekannt, dass die Arbeit der regionalen Stäbe Alexei Nawalnys beendet wird. Den Betrieb des Netzwerks in seiner jetzigen Form aufrechtzuerhalten sei unmöglich, betonte Wolkow in einem Video.