Kretschmer in Moskau: Bundesregierung kauft 30 Millionen Dosen des russischen Impfstoffes Sputnik V

Im Wortlaut verkündete Kretschmer in Moskau:

"Die Bundesregierung kauft den Impfstoff. Wir werden dann nach dem Königsteiner Schlüssel in Sachsen jeweils 500.000 Dosen bekommen. Das ist auch eine Größenordnung, die uns wirklich helfen würde. Wir werden sehen, ob die Zustimmung, die Akzeptanz überall so hoch ist wie in Sachsen und den neuen Ländern für diesen Impfstoff."