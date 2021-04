Lawrow: Russland warnt Türkei vor Unterstützung "kriegerischer Haltung" Kiews

Russland empfiehlt allen verantwortungsbewussten Staaten, einschließlich der Türkei, die militanten Äußerungen Kiews zu analysieren und warnt vor der Unterstützung der kriegerischen Haltung der ukrainischen Regierung. Dies erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Montag auf einer Pressekonferenz als Reaktion auf den Verkauf von Kampfdrohnen durch Ankara an Kiew. Lawrow wörtlich:

"Ich sage ganz klar, dass wir allen verantwortungsbewussten Staaten, mit denen wir Beziehungen haben, einschließlich der Türkei, empfehlen, die Situation und die ewigen militanten Äußerungen Kiews zu analysieren, und davor warnen, diese kriegerische Haltung zu unterstützen."

Der russische Chefdiplomat unterstrich zudem, dass die Ukraine einen Krieg gegen das eigene Volk führe. Lawrow zufolge kann "das Kiewer Regime" im Streben nach Umfragewerten kopflos handeln. Dies könne "schlecht enden".

"Moskau empfiehlt den interessierten Staaten, die Aktivitäten der Neonazis in der Ukraine im Kopf zu behalten, bevor man Waffen an Kiew verkauft", so der russische Chefdiplomat.

Am Samstag begannen in Istanbul die Verhandlungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij. Während des Treffens betonte der türkische Staatschef die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten und bestätigte die strategische Partnerschaft zwischen der Türkei und der Ukraine. Außerdem erklärte Erdoğan, die Türkei unterstütze die territoriale Integrität der Ukraine und erkenne die "Annexion der Krim" nicht an.

