Russland veröffentlicht historische Dokumente zu Juri Gagarin und anderen Kosmonauten

Das russische Verteidigungsministerium hat kurz vor dem 60. Jahrestag des ersten Flugs eines Menschen ins Weltall historische Fotos und Dokumente zu Juri Gagarin und anderen Kosmonauten im Internet veröffentlicht. Das neue Online-Archiv ist unter 60cosmonauts.mil.ru zu finden. Unter den einzigartigen Zeugnissen ist unter anderem das Studienbuch Gagarins. Daraus geht hervor, dass der weltweit erste Mensch im Weltraum in fast allen Fächern ein "Ausgezeichnet" hatte. Nur in Physik, Englisch und höherer Mathematik hatte er jeweils ein "Gut".

Auf dem Portal gibt es auch Archivdokumente zu den sowjetischen Raumfahrern German Titow sowie Alexei Leonow, der als erster einen "Weltraumspaziergang" absolviert hatte.

Am 12. April vor 60 Jahren hatte Gagarin mit dem Raumschiff Wostok 1 als erster Mensch eine Weltraumfahrt absolviert. In 108 Minuten umrundete der damals 27-Jährige einmal die Erde. Bei dem Flug lief nicht alles glatt: Beim Eintritt in die Atmosphäre löste sich die Landekapsel nicht wie vorgesehen vom Geräteteil des Raumschiffs Wostok. Sie dockte nur deshalb schließlich ab, weil beim Eintritt in die Erdatmosphäre nicht abgetrennte Verbindungskabel durchbrannten. Gagarin landete im Wolga-Gebiet, in der Nähe der Städte Saratow und Engels.

Mehr zum Thema - "Pojechali!" – Russische Firma baut Fahrstühle mit Stimme des ersten Kosmonauten Gagarin