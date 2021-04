US-Softwareunternehmen Zoom will russische Staatsunternehmen und Behörden nicht mehr bedienen

Zoom wird keinen Zugang zum Online-Konferenzdienst an russische Regierungsbehörden und staatliche Unternehmen mehr verkaufen. Den Grund dafür sehen Experten in der Androhung von US-Sanktionen. Vonseiten Russlands heißt es derweil, russische Unternehmen seien in der Lage, Zoom zu ersetzen.