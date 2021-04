Russland nimmt Flugbetrieb mit Deutschland, Sri Lanka und weiteren Ländern wieder auf

Die Russische Föderation nimmt ab 1. April offiziell Flugverbindungen mit mehreren Staaten wieder auf: Deutschland, Tadschikistan, Usbekistan, Venezuela, Syrien und Sri Lanka. Diese Entscheidung wurde vergangene Woche von der russischen Föderalen Zentrale für den Kampf gegen das Coronavirus getroffen. Jedoch dürfen nicht alle Bürger mitfliegen.

Der Entscheidung der Zentrale zufolge werden reguläre Flüge in begrenztem Umfang wieder aufgenommen. Die meisten gegenseitige Flüge sind nach Deutschland vorgesehen. Auf der Verbindung zwischen Moskau und Frankfurt am Main fünfmal pro Woche, zwischen Sankt Petersburg und Frankfurt dreimal pro Woche und zwischen Moskau und Berlin fünfmal pro Woche. Überdies wurde vereinbart, zwei Flüge pro Woche von Moskau in die venezolanische Hauptstadt Caracas durchzuführen. Für alle anderen Städten gibt es eine Quote von einem Flug pro Woche zwischen den Hauptstädten, mit Ausnahme von Sri Lanka, für das ein Flug von Moskau nach Colombo vereinbart wurde.

Bisher kündigte keine russische Fluggesellschaft offizielle Pläne an, die regulären Flüge in diese Länder wieder aufzunehmen. Laut Asis Nabisoda, dem stellvertretenden Direktor der Zivilluftfahrtbehörde Tadschikistans, werden ab heute reguläre Flüge zwischen Duschanbe und Moskau gestartet. Die Flüge werden von der tadschikischen Fluggesellschaft Somon Air und der russischen Utair durchgeführt. Derzeit sind touristische Reisen nach Tadschikistan verboten. Nur Staatsbürger und Diplomaten dürfen die Grenze überschreiten. Einreisende müssen sich einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen.

Dies gilt ebenfalls für Deutschland. Nicht-EU-Bürger dürfen in das Land nicht einreisen. Russischen Staatsangehörigen steht Deutschland einem Arbeits- oder Studienvisum und einer Aufenthaltserlaubnis offen.

Mehr zum Thema - 40.000 Deutsche sagen trotz Corona: Ab nach Mallorca