Wegen fehlender ärztlicher Hilfe: Alexei Nawalny tritt in Hungerstreik

In einer Mitteilung Alexei Nawalnys heißt es, er sei aus Protest wegen fehlender ärztlicher Hilfe in einen Hungerstreik getreten. Der russische Regierungskritiker leidet nach eigenen Angaben an starken Rückenschmerzen. Der Strafvollzug meint, er erhalte die notwendige medizinische Hilfe.