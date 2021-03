Russische Medienaufsichtsbehörde will Twitter in Russland in einem Monat sperren

Russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor will in einem Monat das soziale Netzwerk Twitter in Russland blockieren. Das soziale Netzwerk muss verbotene Informationen entfernen, um dies zu vermeiden. Zuvor hatte Roskomnadsor Twitter-Geschwindigkeit verlangsamt.

Quelle: Sputnik © Natalja Seliwerstowa