Antrag auf Zulassung von Sputnik V in der EU eingegangen

Der Russische Direktinvestitionsfonds (RDIF), der die Sputnik-V-Entwicklung finanziert hatte, hat am 29. Januar einen Antrag auf Zulassung des Impfstoffs in der EU gestellt. Inzwischen teilte der RDIF mit, dass der Antrag eingegangen ist. Nun hofft der Fonds darauf, dass dieser demnächst behandelt wird:

"Wir hoffen, dass der Antrag bald geprüft wird und in diesem Verfahren keine politischen Argumente verwendet werden. Wir hoffen, dass der Antrag nach den Ergebnissen der in The Lancet veröffentlichten Daten behandelt wird. Diese zeigen, dass einer der besten Impfstoffe in der Welt der russische Impfstoff ist."