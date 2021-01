Weitere Lockerung der Corona-Beschränkungen: Moskauer Restaurants und Bars nachts wieder geöffnet

Der Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin hat eine weitere Lockerung der im Zuge der COVID-​19-Pandemie erlassenen Beschränkungen auf seiner Website angekündigt.

Demnach haben die Moskauer Behörden beschlossen, die Beschränkungen der Betriebszeiten von Catering-Betrieben, Bars, Nachtclubs, Discos, Kegelbahnen, Karaokebars und ähnlichen Betrieben aufzuheben. Ab heute dürfen diese auch nachts von 23:00 bis 06:00 Uhr geöffnet haben. Gleichzeitig wurde in Moskau die Anordnung aufgehoben, mindestens 30 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten zu lassen. Nun ist dies nur noch eine Empfehlung.

Der Bürgermeister begründete die getroffene Entscheidung damit, dass sich die Situation der Ausbreitung der Coronavirus-Infektion weiter verbessere. In der vergangenen Woche habe die Zahl der Neuinfektionen 2.000 bis 3.000 pro Tag nicht überschritten, so Sobjanin. Sobjanin erklärte auch, dass die Zahl der pandemiebedingten Krankenhauspatienten um weitere tausend Menschen zurückgegangen ist und mehr als 50 Prozent der Betten in Coronavirus-Krankenhäusern frei bleiben. Dies sei der beste Wert seit Juni vergangenen Jahres, so der Moskauer Bürgermeister.

