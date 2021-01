Russland: Demos für Alexei Nawalny – Festnahmen bei nicht genehmigten Protestaktionen

Am Samstag finden in mehreren Städten Russlands Unterstützungsaktionen für den Oppositionellen Alexei Nawalny statt. Die Behörden haben die zahlreichen Demos angesichts der COVID-19-Pandemie nicht genehmigt und die Bevölkerung vor einer Teilnahme daran gewarnt.

In mehreren Großstädten Russlands finden am 23. Januar Demonstrationen statt, zu denen der oppositionelle Politblogger Alexei Nawalny und seine Anhänger aufgerufen haben. Der Grund sind die Verhaftung des neulich aus Deutschland nach Russland zurückgekehrten 44-Jährigen und sein Video über einen luxuriösen Palast an der Schwarzmeerküste nahe der südrussischen Stadt Gelendschik, dessen Besitzer angeblich der russische Staatschef Wladimir Putin sein soll. Der Kreml weist die Anschuldigung als "haltlose Behauptungen und reinen Quatsch" zurück.

Die Kundgebungen haben im Fernen Osten Russlands begonnen. Menschen gingen unter anderem in Juschno-Sachalinsk, Chabarowsk, Wladiwostok und Komsomolsk am Amur auf die Straße. Ihnen folgten dann Einwohner von Blagoweschtschensk, Irkutsk, Tomsk, Krasnojarsk, Nowosibirsk und Jakutsk. Trotz eisiger Temperaturen versammelten sich auf den zentralen Straßen der Städte Hunderte von Menschen. Laut Augenzeugen kam es zu mehreren Festnahmen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung von Chabarowsk kamen zu der nicht genehmigten Aktion auf dem Lenin-Platz ungefähr 250 Menschen. Im Sommer hatten dort gegen die Verhaftung des ehemaligen Gouverneurs Sergei Furgal Tausende Menschen protestiert.

Хабаровск.Невменяемые применяют насилие в адрес силовиков.А потом воют, что их «незаконно» задержали. pic.twitter.com/enJMPCrfmz — Юлия Витязева (@Vityzeva) January 23, 2021

Aufrufe zu den Protestaktionen wurden in den sozialen Netzwerken verbreitet, darunter die unter Minderjährigen beliebte Videoplattform TikTok. Die Behörden hatten die Organisatoren der Kundgebungen im Vorfeld davor gewarnt, Kinder und Jugendliche zu den Protesten anzustiften. Am Samstag versuchten mehrere Minderjährige tatsächlich, sich den nicht genehmigten Aktionen in ihren Städten anzuschließen. In der sibirischen Stadt Krasnojarsk schaffte es ein Polizist, zwei Schülern davon abzuraten. Nach einem Gespräch mit dem Ordnungshüter verließen die Kinder den Ort des Geschehens.

В Красноярске полицейский провел воспитательную беседу с детьми, пришедшими на несанкционированную акцию по призыву сторонников Навального, и уговорил их уйти pic.twitter.com/2ZQZN6HM6u — НТВ (@ntvru) January 23, 2021

Das Innenministerium Russlands und die Generalstaatsanwaltschaft hatten die Bevölkerung im Vorfeld der geplanten Kundgebungen vor einer Teilnahme daran gewarnt. Die angekündigten Protestaktionen wurden als Provokation und Bedrohung für den öffentlichen Frieden eingestuft. Es werde alles unternommen, um die nicht genehmigten Demonstrationen zu verhindern, hieß es am Donnerstag. Die Behörden riefen zudem auf, junge Menschen nicht zu Protesten anzustiften. Die Stadtverwaltungen begründeten das Demonstrationsverbot mit der COVID-19-Pandemie. Große Menschenversammlungen könnten demnach die Situation erschweren und eine reale Infektionsgefahr für die Teilnehmer darstellen.

Mehr zum Thema - Russisches Außenministerium warnt US-Botschaft vor Einmischung in innere Angelegenheiten