Russland: Fischerboot sinkt in Barentssee – zwei Menschen gerettet, weitere 17 vermisst

Ein russisches Fischerboot ist in der Barentssee gesunken. An Bord waren 19 Menschen. Für die Bergung der Besatzung wurden fünf Schiffe geschickt. Zwei Menschen wurden gerettet. Nach vorläufigen Angaben ist die vereiste See der Grund für den Untergang des Schiffes.