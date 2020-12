Ab in die Ecke! Russische Fluglinie Aeroflot richtet "Quarantänezone" für Maskenverweigerer ein

Die größte russische Airline Aeroflot will Passagiere, die ihren Mund-Nasen-Schutz an Bord entfernen, in den hinteren Teil der Maschine versetzen, wo ein spezieller "Quarantäne-Bereich" eingerichtet wird. Diese Regelung soll bis Ende der COVID-19-Pandemie gelten.