Russland: Elf Menschen sterben bei Brand in Seniorenheim

Bei einem Brand in einem privaten Altenheim in Russland kamen elf Menschen ums Leben. Das Feuer brach in der Nacht zum Dienstag aus. Das hölzerne Gebäude brannte dabei komplett aus. Retten konnten sich nur fünf der 16 Menschen, die sich im Seniorenheim befanden.

Ein schwerer Brand hat in der Nacht zum Dienstag ein privates Altenheim in der russischen Teilrepublik Baschkortostan vernichtet. Zum Zeitpunkt der Tragödie befanden sich in dem hölzernen eingeschossigen Haus im Dorf Ischbuldino 16 Menschen. Nur fünf von ihnen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Elf Bewohner kamen ums Leben. Der älteste von ihnen war 80 Jahre alt. Drei Menschen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die genaue Brandursache stand zunächst nicht fest, die Ermittlungsbehörden schlossen allerdings eine Unachtsamkeit nicht aus und leiteten eine Untersuchung wegen "fahrlässiger Tötung von zwei oder mehreren Personen" ein. Die Polizei nahm die Leiterin der Seniorenresidenz fest. Sie muss nun mit einer Strafe von bis zu vier Jahren Haft rechnen. Laut Medienberichten besaß das private Altenheim keine Genehmigung für den ständigen Aufenthalt der Bewohner und verfügte über kein automatisches Feuerlöschsystem.

Radi Chabirow, Chef der Republik Baschkortostan, ließ nach der Tragödie alle privaten Seniorenheime in der Region überprüfen. Außerdem versprach er den Angehörigen der Todesopfer Hilfe bei deren Bestattung und eine Entschädigung.

Mehr zum Thema - Rumänien: Zehn COVID-19-Patienten sterben bei Brand auf Intensivstation