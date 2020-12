Kuriose Erbschaft: Franzose vermacht Teil seines Vermögens russischen Museumskatzen

Die Sankt Petersburger Eremitage ist nicht nur für ihre herausragende Kunstsammlung berühmt. Auch ihre Katzen sind eine Sehenswürdigkeit an sich. Die Tiere, deren Geschichte ins frühe 18. Jahrhundert zurückreicht, haben unerwartet ein Erbe aus Frankreich bekommen.

Ein Franzose hat einen Teil seines Vermögens den in der Eremitage lebenden Katzen vermacht. Wie Michail Piotrowski, Direktor der weltberühmten Kunstsammlung in Sankt Petersburg, bei einer Online-Fragestunde mit Besuchern sagte, befindet sich das Prozedere des Erbschaftsantritts in der Abschlussphase. Der Museumsleiter zeigte sich von der großzügigen Geste sehr gerührt.

Die Assistentin des Museumsdirektors und Sprecherin der Museumskatzen, Marija Haltunen, teilte der Zeitung Fontanka auf Anfrage mit, die Leitung der Eremitage habe von dem Testament des französischen Bürgers bereits im Sommer 2019 erfahren:

"Laut seinem Testament verteilte der Mann seine Hinterlassenschaft unter seinen Verwandten und einer französischen Umweltschutzorganisation. Den dritten, im Vergleich zu den beiden anderen relativ kleinen Teil, vermachte er den Katzen der Eremitage. Wir erfuhren davon, als die Nachlassverwalter uns kontaktierten."

Demnach gelang es den Museumsmitarbeitern nicht, dahinterzukommen, was den französischen Bürger zu dieser Geste bewogen hatte und ob er überhaupt einmal Sankt Petersburg besucht hatte. Michail Piotrowski sagte, dass es auf der Webseite der Kunstsammlung zwar keine spezielle Spendetaste für die Katzen gebe. Mäzene könnten sich jedoch mit der Entwicklungsabteilung des Museums in Verbindung setzen, um die Tiere zu unterstützen.

