Österreich: Kanzler Nehammer kündigt Ende des Lockdowns für Geimpfte an

Der neue österreichische Kanzler Karl Nehammer hat am Vormittag in Wien angekündigt, dass der Lockdown für Geimpfte in der Alpenrepublik am 12. Dezember beendet wird. Für Gastronomie und Hotellerie bedeutet dies Öffnungsschritte. Für Ungeimpfte bleibt der Lockdown bestehen.