Österreichs Kanzler Schallenberg tritt zurück

Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg stellt sein Amt zur Verfügung. Das teilt ein Sprecher des ÖVP-Politikers mit.

Damit geht nach nur 52 Tagen die kürzeste Kanzlerschaft in der Geschichte Österreichs zu Ende. Kurz zuvor hatte Ex-Kanzler Sebastian Kurz am Donnerstag angekündigt sich komplett aus der Politik zurück zuziehen. oe24-Informationen zufolge übernimmt Innenminister Karl Nehammer nicht nur den Vorsitz in der ÖVP, sondern wird auch neuer Bundeskanzler.

Sollte, wie Medien berichten, Nehammer nicht nur als ÖVP-Chef, sondern auch als Bundeskanzler übernehmen, wäre Alexander Schallenberg, mit nur 52 Tagen, der kürzest dienende Bundeskanzler der Zweiten Republik.Nein, Löger und Mitterlehner zählen nicht. pic.twitter.com/VeWKMnLXso — Martin Thür (@MartinThuer) December 2, 2021

Puls24.at gibt ein Zitat Schallenbergs aus einer schriftlichen Stellungnahme wieder:

"Es ist nicht meine Absicht und war nie mein Ziel, die Funktion des Bundesparteiobmanns der Neuen Volkspartei zu übernehmen. Ich bin der festen Ansicht, dass beide Ämter - Regierungschef und Bundesparteiobmann der stimmenstärksten Partei Österreichs - rasch wieder in einer Hand vereint sein sollten."

Er habe sich "in einer sehr herausfordernden Phase für die Bundesregierung und die Neue Volkspartei bereit erklärt", das Amt des Kanzlers zu übernehmen.

