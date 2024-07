Musk: Amerika hat keinen Präsidenten

Nach dem Debakel des US-Präsidenten Joe Biden bei der Debatte gegen Donald Trump wird in den USA diskutiert, ob das Land überhaupt einen Präsidenten braucht. Tesla-Chef Elon Musk meint, dass das Land schon lange keinen Staatschef mehr habe.

© Scott Olson/Getty Images

Die USA haben keinen wirklichen Präsidenten und hatten "schon seit einer Weile" keinen mehr, meint Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk. Analyse Ob Joe Biden Kandidat bleibt, entscheidet der Kontostand Musk nutzte sein Profil im sozialen Netzwerk X, um auf das anhaltende politische Debakel nach den Debatten zwischen US-Präsident Joe Biden und dem ehemaligen Staatschef Donald Trump einzugehen. Er postete einen Screenshot eines Meinungsartikels der New York Times, der den Titel "Braucht Amerika einen Präsidenten?" trägt, und schrieb: "Eine berechtigte Frage ... da wir offensichtlich schon eine Weile keinen mehr haben." Der Artikel stammt aus der Feder des sozialkonservativen Kolumnisten Ross Douthat und polemisiert mit anderen Autoren über die Rolle des Präsidenten in der US-amerikanischen Gesellschaft und die Frage, ob ein unfähiger US-Präsident vollständig durch andere Mitglieder der Exekutive ersetzt werden kann, über die Auswirkungen, die ein solcher "Führer" auf die Entscheidungsfindung und die Rechenschaftspflicht hat, sowie über andere Themen. Douthat selbst hat schon lange vor der katastrophalen Debatte argumentiert, dass Biden "ersetzt werden muss, weil es unglaublich gefährlich wäre, einen senilen Präsidenten für die nächsten vier Jahre im Weißen Haus zu haben – und nicht nur, weil die Demokraten befürchten, dass er im November gegen Trump verlieren könnte." Mehr zum Thema – Medienbericht: Biden teilte Gouverneuren mit, er brauche "mehr Schlaf und weniger Arbeit"

