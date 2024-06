Kansas verklagt Pfizer wegen "irreführender" Behauptungen über den COVID-19-Impfstoff

Der Pharmakonzern habe Beweise zurückgehalten, laut denen die Injektionen des Impfstoffes mit Herzmuskelentzündungen verbunden sind, erklärte Kris Kobach als zuständiger Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Kansas. Kobach ist bereits der zweite Generalstaatsanwalt, der eine derartige Klage erhebt.

Quelle: www.globallookpress.com © Martin Wagner via www.imago-imag

Der US-Bundesstaat Kansas hat gegen den Pharma-Konzern Pfizer juristische Schritte eingeleitet – wegen "irreführender Behauptungen", die der Pharma-Riese bezüglich der Wirksamkeit seines COVID-19-Impfstoffs und insbesondere der mit einer Injektion verbundenen Risiken gemacht habe. Meinung "RKI-Files" belegen: Rede von "Versuchskaninchen" für Impfstoff war kein flapsiger Versprecher Mehrere Hersteller begannen in den Monaten nach der offiziellen Verkündung einer Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im März 2020 mit der Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19. In der Folge befahlen Regierungen rund um die Welt die Impfkampagnen. Nach Daten der US-Bundesbehörden wurden allein in den USA der Bevölkerung mehr als 366 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer injiziert. Am Montag erhob der Generalstaatsanwalt von Kansas Kris Kobach Anklage und erklärte, Pfizer habe absichtlich Beweise verborgen, laut denen der Impfstoff mit Herzmuskelentzündungen und Schwangerschaftskomplikationen in Verbindung stehe. "Pfizer gab mehrfach irreführende Erklärungen ab, um die Öffentlichkeit über seinen Impfstoff zu täuschen – zu einer Zeit, als die Amerikaner die Wahrheit brauchten", sagte Kobach in einer Stellungnahme. Im Juni 2021 gab die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Warnung in Bezug auf die COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna heraus, und zwar wegen erhöhter Risiken von Herzbeutel- und Herzmuskelentzündungen, beides ansonsten selten auftretende entzündliche Herzerkrankungen. Laut der jüngsten Klageschrift des Generalstaatsanwalts von Kansas hatte das US-Pharmaunternehmen zudem fälschlicherweise behauptet, sein Impfstoff sei wirkungsvoll, obwohl man bei Pfizer wusste, dass der Schutz, den die Impfung gegen den Virus bot, mit der Zeit schwächer wurde und auch nicht garantieren konnte, einige Varianten des Erregers SARS-CoV-2 für die Erkrankung an COVID-19 abzuwehren. Kobach fügte noch hinzu, dass Pfizer irreführenderweise zusicherte, sein Impfstoff verhindere auch die Übertragung des Coronavirus, obwohl das Unternehmen später eingestanden hat, dass diese Frage durch Pfizer niemals untersucht wurde. Bericht: "Corona-Impfpflicht" für Soldaten wird abgeschafft Außerdem wirft Kobach der Pharmafirma vor, mit sozialen Netzwerken zusammenzuarbeiten, um "kritische Beiträge zu zensieren", die sich auf die Impfstoffe gegen COVID-19 beziehen. In der Klageschrift wird erklärt, Pfizers irreführende Behauptungen stellten eine Verletzung des Verbraucherschutzgesetzes von Kansas dar. Der US-Bundestaat fordert nun Entschädigungen in bisher nicht genauer bezifferter Höhe. Das Portal The Hill zitierte einen Vertreter der Firma Pfizer, der sagte, die Klage habe "keine Rechtsgrundlage" und der darauf beharrte, dass "die Darstellungen von Pfizer bezüglich seiner COVID-19-Impfung akkurat und auf Wissenschaft beruhend" gewesen seien. Im November des vergangenen Jahres hatte bereits der Generalstaatsanwalt von Texas Ken Paxton eine ähnliche Klage gegen diesen Pharmakonzern angestrengt und ihm die "rechtswidrige Irreführung über die Wirksamkeit der COVID-19-Impfung des Unternehmens und den Versuch vorgeworfen, die öffentliche Debatte über das Produkt zu zensieren". Zum Monatsbeginn hatte die Freie Universität Amsterdam eine Studie veröffentlicht, die nahelegt, dass sowohl medizinisches Personal als auch Empfänger der injizierten Substanz laut "verschiedenen offiziellen Datenbanken" "ernste Verletzungen und Todesfälle nach Impfungen" gemeldet hätten. Den Forschern zufolge könnten "verdächtige" nachteilige Ereignisse, die mit der Impfung verbunden waren, in 47 Ländern zur Übersterblichkeit zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2022 beigetragen haben. Mehr zum Thema - Internationales Forscherteam: Impfung könnte eine Ursache für Übersterblichkeit sein

