Moskauer Börse setzt den Handel mit Euro und US-Dollar aus

Auf die neuerliche Runde von Sanktionen, die von den USA verhängt wurden, reagiert die Moskauer Börse mit spektakulären Gegenmaßnahmen. Allerdings sind einige Ausnahmen vorgesehen. Auf russischer Seite wird versucht, die unfreundlichen Maßnahmen des Westens geschickt abzufedern.

Quelle: Sputnik © Виталий Белоусов/РИА Новости

Die Moskauer Börse (MOEX) hat am Mittwoch den Handel mit US-Dollar und Euro ausgesetzt, nachdem das US-Finanzministerium am Vortag ein neues Sanktionspaket vorgestellt hatte. Die Aussetzung betrifft den Devisen- und Edelmetallhandel sowie den Aktien- und Geldhandel an den größten öffentlichen Handelsmärkten Russlands, teilt die MOEX in einer Erklärung mit: Alle anderen Finanzinstrumente werden weiter betrieben, mit Ausnahme von US-Dollar und Euro, auch der Derivatemarkt sei von den Einschränkungen nicht betroffen, der Handel gehe wie gewohnt weiter. Rubel-Anteil im russisch-europäischen Zahlungsverkehr erreicht Rekordwert Die russische Zentralbank erläuterte das Vorgehen in einer separaten Erklärung und präzisierte darin, dass "die Transaktionen in US-Dollar und Euro auf dem außerbörslichen Markt fortgesetzt werden". Zur Festlegung der Wechselkurse werde die Bank von Russland "Bankunterlagen und Informationen von digitalen außerbörslichen Handelsplattformen" verwenden, fügte die Regulierungsbehörde hinzu. Zuvor hatte am Mittwoch das US-Finanzministerium ein neues Paket von Restriktionen gegen Russland auf den Weg gebracht, das auf die "grundlegende Finanzinfrastruktur" des Landes abzielt. Bei der Ankündigung des Pakets behauptete die US-Finanzministerin Janet Yellen, Russland habe sich vollständig in eine "Kriegswirtschaft" verwandelt und sei nun "tief isoliert" vom internationalen Finanzsystem: "Die heutigen Maßnahmen treffen ihre verbleibenden Möglichkeiten für internationale Materialien und Ausrüstungen, einschließlich ihrer Abhängigkeit von kritischen Lieferungen aus Drittländern." Neben der MOEX richtet sich das Sanktionspaket auch gegen ihre beiden Tochtergesellschaften, das Nationale Clearingzentrum (NKZ) und das Nationale Abrechnungsdepot (NRD). Die Aussetzung des Handels mit US-Dollar und Euro auf der Plattform, der in letzter Zeit boomte, tritt am Donnerstag in Kraft. Die MOEX meldete bereits im Februar eine Rekordaktivität von Privatanlegern, die insgesamt 4,1 Millionen Transaktionen auf der Plattform tätigten. Im vergangenen Monat war das gesamte Handelsvolumen auf den Märkten der Plattform mit 126,7 Billionen Rubel (etwa 1,3 Billionen Euro) deutlich gewachsen, verglichen mit 94,2 Billionen (etwa 981 Milliarden Euro) im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Mehr zum Thema - USA wollen Sekundärsanktionen gegen Russland ausweiten

