Trump: Biden könnte Atomkrieg auslösen

Laut Aussage von Donald Trump könnte Joe Biden einen nuklearen Dritten Weltkrieg anzetteln – denn der Präsident sei "nicht auf der Höhe seines Könnens". In der gefährlichsten Zeit der Geschichte regiere in den USA "ein Mann, der noch nicht einmal in der Lage ist, darüber zu diskutieren".

Quelle: www.globallookpress.com © Oliver Contreras / Keystone Press Agency

In einem Gespräch mit dem Fox-News-Moderator Sean Hannity warnte der ehemalige US-Präsident Donald Trump am Mittwoch, dass "wir die Chance haben, wegen unseres Regierungschefs in den Dritten Weltkrieg zu ziehen". Biden: Putins Endziel in der Ukraine ist Wiederherstellung der Sowjetunion Das äußerte er, nachdem Hannity angedeutet hatte, dass Biden sich in einem Zustand geistigen Verfalls befinde und dabei mehrere Clips zeigte, in denen der Präsident bei öffentlichen Auftritten verwirrt wirkte oder seinen Text durcheinanderbrachte. Hannity und Trump sprachen über einen Bericht, der am Dienstag im Wall Street Journal veröffentlicht wurde. Darin hieß es, der Amtsinhaber zeige hinter verschlossenen Türen "Anzeichen des Abgleitens". Trump sagte, Biden sei im Gegensatz zu den Führern Russlands, Chinas und Nordkoreas "nicht auf der Höhe seines Könnens" und sei "nie die hellste Leuchte" unter den amerikanischen Politikern gewesen – selbst als er jünger war. Es sei derzeit die "gefährlichste Zeit in der Geschichte unseres Landes", erklärte er und verwies auf das zerstörerische Potenzial von Atomwaffen. Im Falle eines nuklearen Schlagabtauschs "wird nichts mehr eine Rolle spielen, weil praktisch nichts mehr da sein wird". Trump warnte vor Bidens Unzurechnungsfähigkeit hinsichtlich einer potenziellen Zerstörung der Welt: "Das ist Vernichtung. Vielleicht die Vernichtung der Welt. Und wir haben einen Mann, der nicht einmal in der Lage ist, darüber zu diskutieren." Der ehemalige US-Präsident wies auf den Ukraine-Konflikt als eine große Gefahrenquelle hin. Der russische Präsident Wladimir Putin "spricht über Atomwaffen", sagte er. Erst kürzlich hat die Regierung Biden Kiew die Erlaubnis erteilt, Ziele außerhalb des von Washington anerkannten ukrainischen Territoriums mit von den USA gelieferten Waffen anzugreifen. Auf die Frage, wie er auf mögliche Angriffe tief im Inneren Russlands mit westlichen Waffen reagieren würde, antwortete Putin am Mittwoch, Moskau könne "unsere Waffen der gleichen Klasse an Teile der Welt liefern, wo sie gegen sensible Einrichtungen der Nationen eingesetzt würden, die so gegen Russland vorgehen". Die USA und ihre Verbündeten würden "direkt in den Krieg gegen uns verwickelt", fügte er hinzu, und dieser Weg der Eskalation "führt zu sehr ernsten Problemen". Mehr zum Thema - Scott Ritter: Wir sind nur einen ATACMS-Abschuss von der Vernichtung Europas entfernt

