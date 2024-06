Kontrafaktisch: Corona-Berater Fauci leugnet vor US-Ausschuss, Labortheorie unterdrückt zu haben

Der Mediziner Dr. Anthony Fauci war 38 Jahre lang Direktor der obersten US-Seuchenbehörde NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases / US-Bundesamt für Allergien und Infektionskrankheiten). Seit der Reagan-Regierung beriet der in den USA führende Immunologe alle US-Regierungen in den Sparten biologische Bedrohung und Infektionskrankheiten.

Im Jahr 1984 hatte sein Mediziner-Kollege Dr. Robert Gallo erstmals in der Geschichte der Medizinwissenschaften seine mutmaßliche Entdeckung des HI-Virus und damit die AIDS-Virus-Hypothese per Presseerklärung in die Welt gesetzt. Bis dahin war es in der Wissenschaft üblich, neue Thesen zunächst in Fachschriften und Peer-Reviews unter wissenschaftlichen Experten zu diskutieren. Im selben Jahr wurde Dr. Anthony Fauci zum Direktor der höchsten US-Gesundheitsbehörde ernannt und wurde gleichzeitig der ranghöchste Verteidiger einer AIDS-Virus-Hypothese, die sich von Anfang an keiner seriösen wissenschaftlichen Kritik stellen musste.

Während der Corona-Pandemie war Fauci seit dem 20. Januar 2021 auch der Oberste medizinische Berater des US-Präsidenten Joe Biden. Im Alter von 82 Jahren trat er im Dezember 2022 nach 54 Jahren von seinen Ämtern zurück. Am Montag musste der bisher unangefochtene langjährige oberste US-Seuchenverwalter bei einer öffentlichen Anhörung vor dem US-Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaftspflicht Rede und Antwort stehen. Fauci sollte erklären, warum er hinsichtlich der Ursprünge der Corona-Pandemie von Anfang an geleugnet habe, dass das COVID-19-Virus aus einem Bio-Labor stammen könnte.

War Fauci bislang in Politik und Medien der unangefochtene Seuchenexperte, würde er jetzt öffentlich gegrillt, titelte die BBC am Montag. Einer Reuters-Meldung zufolge bestritt Fauci vor dem US-Kongress vehement, er habe die Theorie unterdrückt, dass COVID-19 aus einem undichten Labor in China stammen könnte. Er habe die Forschung über den Ursprung des Virus nie beeinflusst, sagte er vor den Abgeordneten.

Seit einer 14-stündigen Anhörung, die im Januar hinter verschlossenen Türen stattfand, äußerte sich Fauci am Montag zum ersten Mal öffentlich zu den Vorwürfen. Dabei bekräftigte er zwar, dass er den wahrscheinlichsten Ursprung der Pandemie in der Übertragung von Tieren auf Menschen sieht, aber er habe kontinuierlich gesagt, er glaube nicht, dass es sich bei der Laborthese um eine Verschwörung handele:

"Ich habe auch sehr, sehr deutlich und mehrfach gesagt, dass ich nicht glaube, dass das Konzept eines undichten Labors per se eine Verschwörungstheorie ist."

Stattdessen würde man Verschwörungen über ihn verbreiten: "Was eine Verschwörung ist, sind die Verdrehungen dieses speziellen Themas, wie zum Beispiel, dass es ein Laborleck war und ich wie Jason Bourne mit dem Fallschirm über der CIA abgesetzt wurde und der CIA gesagt habe, dass sie wirklich nicht über ein Laborleck sprechen sollten", sagte er vor einem Ausschuss des US-Kongresses.

Der Untersuchungsausschuss war eingesetzt worden, um die Herkunft Ursprünge des Virus zu erforschen. Von dem Ausschuss aufgedeckte E-Mails belegten, dass hochrangige NIH-Beamte (National Institute of Health / Staatliches Gesundheitsamt) öffentliche Unterlagen verbergen wollten, indem sie Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA / Informationsfreiheitsgesetz) umgingen. Den privaten E-Mails zufolge, haben einige Beamte, darunter ein langjähriger Berater und Helfer von Fauci, Korrespondenz gelöscht und private E-Mails verwendet, um die Gesetze über öffentliche Unterlagen zu umgehen.

Fauci spielte vor dem Ausschuss herunter, wie eng er mit dem Berater David Morens zusammenarbeitete, kommentierte Reuters das Verhalten des einst so unumstrittenen Mediziners. Angeblich sei Fauci sich auf einmal nicht mehr sicher, ob Morens ihm überhaupt direkt unterstellt war. Außerdem befänden sich ihre Büros in verschiedenen Gebäuden. Schließlich bestritt der ehemalige NIAID-Direktor, jemals eine private E-Mail-Adresse benutzt zu haben, um Regierungsangelegenheiten zu kommunizieren. Morens hatte dem Ausschuss zuvor mitgeteilt, dass er möglicherweise E-Mails, in denen es um Regierungsgeschäfte ging, an Faucis persönliche E-Mail-Adresse geschickt habe.

Im Gegenzug beschuldigte Fauci den Berater: David Morens habe wiederholt gegen die Richtlinien des NIAID verstoßen. Niemals habe er, Fauci, selbst versucht, eine FOIA-Anfrage zu umgehen. Er sei von vielen republikanischen Abgeordneten wegen seiner Haltung zur Pandemie und seines Eintretens für COVID-Impfstoffe diffamiert worden. Ohne Beweise habe man ihn beschuldigt, in eine massive Vertuschung der globalen Gesundheitskrise verwickelt zu sein. Stattdessen sei er tatsächlich ein Opfer von Schikanen und Todesdrohungen, die er und seine Familie erhalten hätten.

Mehr zum Thema - Robert Kennedy Junior: "Anthony Fauci hat Biowaffenlabore von Wuhan in die Ukraine verlagert"