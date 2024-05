Medienbericht – Trump: Ich hätte Moskau und Peking "bombardiert"

Der Ex-Präsident Donald Trump hat angeblich beschrieben, wie er während seiner Amtszeit reagiert hätte, wenn Russland oder China ihre Nachbarn angegriffen hätten. Er, so Trump, hätte Moskau und Peking in diesem Fall "bombardiert".

Quelle: AFP © Julia Nikhinson / POOL

Der ehemalige US-Präsident und derzeitige republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat gegenüber Wahlkampfspendern geäußert, dass er Moskau und Peking "bombardiert" hätte, wenn sie während seiner Amtszeit die Ukraine beziehungsweise Taiwan angegriffen hätten, berichtete die Washington Post am Dienstag unter Berufung auf Quellen. Macgregor: "Washington spielt Gott, ohne Rücksicht auf die Fakten vor Ort" Laut zahlreichen Spendern, Beratern und anderen ihm nahestehenden Personen hat der frühere US-Präsident seine Rhetorik im Hinblick auf seine wahrscheinliche Neuauflage des Duells mit Amtsinhaber Joe Biden bei den bevorstehenden Wahlen im November verschärft, um Spenden zu sammeln. Trump, der bei solchen Veranstaltungen regelmäßig außenpolitische Themen anspricht, behauptete Berichten zufolge, dass er als Reaktion auf die Ukraine-Kampagne Russlands die russische Hauptstadt bombardiert hätte, und schrieb die gleiche Reaktion auf einen hypothetischen chinesischen Versuch vor, seine Souveränität über Taiwan geltend zu machen. Diese Äußerungen hätten seine Spender "überrascht", so die Washington Post. Trump soll auch eine "Reihe dreister Bitten" geäußert haben, um bei Finanzierungsveranstaltungen erhebliche Wahlkampfspenden zu erhalten, da er Berichten zufolge Steuersenkungen, Genehmigungen für Öl-Infrastrukturprojekte und andere Maßnahmen versprochen hat, die seine Spender zu schätzen wissen könnten. Einige von der Washington Post befragte Rechtsexperten merkten an, dass solche Versprechen und Bitten "die Grenzen der Bundesgesetze zur Wahlkampffinanzierung austesten". Trump ist eine harte Rhetorik nicht fremd. So drohte er Nordkorea mit "Feuer und Zorn", als 2017 die Spannungen über das Atom- und Raketenprogramm Pjöngjangs aufflammten. In Bezug auf den Ukraine-Konflikt hatte er jedoch zuvor versprochen, im Falle seiner Wiederwahl die Feindseligkeiten innerhalb von nur 24 Stunden beizulegen, indem er sich sowohl mit dem ukrainischen Staatschef Wladimir Selenskij als auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammensetzt. Einem früheren Bericht der Washington Post zufolge hoffte Trump, den Konflikt zu beenden, indem er die Ukraine dazu drängte, zumindest einige ihrer Gebietsverluste an Russland anzuerkennen. Im Herbst 2022 stimmten vier ehemalige ukrainische Regionen für den Anschluss an Russland und folgten damit dem Beispiel der Krim, die dies 2014 getan hatte. Vertraute von Donald Trump auf Geheimtreffen mit Netanjahu Die Trump-Kampagne hat den WaPo-Bericht jedoch als "Fake News" abgetan. Im Februar berichtete Bloomberg unter Berufung auf einen Berater des Ex-Präsidenten, dass Trump im Falle eines Wahlsiegs die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland drängen könnte, indem er damit droht, die massive US-Militärhilfe für das Land zu kürzen. Russland behauptet, es sei offen für Gespräche über die Ukraine, doch im Herbst 2022 unterzeichnete Wladimir Selenskij ein Dekret, das alle Verhandlungen mit der derzeitigen Führung in Moskau verbietet. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg

