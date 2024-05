US-Senator Romney: Biden machte einen "enormen Fehler", als er Trump nicht begnadigte

Mitt Romney hat argumentiert, dass es politisch klug gewesen wäre, die Strafverfolgung des ehemaligen US-Präsidenten zu verhindern. Romney kritisiert auch, dass sowohl Trump als auch Biden in diesem Jahr erneut für die Präsidentschaft kandidieren.

Quelle: Gettyimages.ru © Tom Williams/CQ-Roll Call

Der republikanische US-Senator Mitt Romney aus Utah hat angedeutet, dass US-Präsident Joe Biden einen politischen Fehler gemacht hat, als er seiner Regierung erlaubte, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, seinen verhassten republikanischen Rivalen, strafrechtlich zu verfolgen. "Wenn ich Präsident Biden gewesen wäre, hätte ich ihn sofort begnadigt, als das Justizministerium Anklage erhob", sagte Romney in einem am Mittwoch ausgestrahlten MSNBC-Interview. "Ich hätte Präsident Trump begnadigt. Und warum? Nun, weil es mich, Präsident Biden, zum großen Mann macht und die Person, die ich begnadigt habe, zum kleinen Mann." Trump zum Schweigegeld-Prozess: "Ein Angriff von Biden auf seinen politischen Gegner" Romney, ein ehemaliger republikanischer Präsidentschaftskandidat, der wiederholt mit Trump aneinandergeraten ist, sagte, Biden habe einen "enormen Fehler" gemacht, als er der Staatsanwaltschaft erlaubte, den Ex-Präsidenten im vergangenen Jahr wegen des falschen Umgangs mit geheimen Dokumenten und des Versuchs, die Machtübergabe nach der Niederlage bei der Wahl 2020 zu blockieren, anzuklagen. Die beiden Bundesverfahren gehören zu den vier Strafanzeigen gegen Trump, der Biden und seine Verbündeten beschuldigt hat, sich mit gefälschten Anklagen in das Präsidentschaftsrennen 2024 einzumischen. "Er hätte wie ein Verrückter dafür kämpfen müssen, dass diese Anklagen fallen gelassen werden", sagte Romney. "Es war ein Sieg für Donald Trump." Auf die Frage, ob es prinzipiell richtig sei, die Entscheidung über die Strafverfolgung dem Justizministerium zu überlassen, sagte der Senator, Biden hätte wie der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson verfahren sollen. "Ich bin schon eine Weile dabei. Wenn Lyndon B. Johnson Präsident gewesen wäre und nicht gewollt hätte, dass so etwas passiert, hätte er den Staatsanwalt weggeschickt und gesagt: 'Sie bringen das besser nicht, oder ich werde Sie aus dem Amt jagen'." Romney, der bei der Wahl 2012 von Barack Obama besiegt wurde, hat angekündigt, dass er im Januar 2025 aus dem Senat ausscheiden wird, wenn seine Amtszeit endet. Er hat sowohl Trump als auch Biden dafür kritisiert, dass sie in diesem Jahr erneut für die Präsidentschaft kandidieren und sagte, sie sollten stattdessen einer jüngeren Generation von Führungskräften Platz machen. "Gestapo-Administration": Donald Trump vergleicht Biden-Regierung mit Nazis Als er im vergangenen September seinen Rückzug aus dem US-Senat ankündigte, warf Romney den Wählern in seiner eigenen Partei vor, Trump zu bevorzugen. "Es steht außer Frage, dass die Republikanische Partei heute im Schatten von Donald Trump steht", sagte er. "Er ist der Anführer des größten Teils der Republikanischen Partei. Es ist ein populistischer, demagogischer Teil der Partei. Sehen Sie, ich vertrete einen kleinen Flügel der Partei. Ich nenne ihn den intelligenten Flügel der Republikanischen Partei." Romney, 77, ist der Sohn des ehemaligen Gouverneurs von Michigan, George Romney, und hat während seiner Karriere im Bereich Private Equity mehr als 200 Millionen US-Dollar verdient. Im Jahr 2002 wurde er zum Gouverneur von Massachusetts gewählt. Er war ein führender Befürworter der Verlängerung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und sagte, dass der Einsatz von Kiews Streitkräften zur Schwächung des russischen Militärs "so ziemlich die beste Ausgabe für die Landesverteidigung ist, die wir je getätigt haben". Mehr zum Thema - Top-US-Stratege: "Großer Fehler", Annäherung zwischen China und Russland zuzulassen

