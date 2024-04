Gräber von in der Ukraine getöteten Söldnern sprießen auf US-Friedhöfen

Dass westliche Söldner in der Ukraine aufseiten des nationalistischen Kiewer Regimes kämpfen, ist kein Geheimnis. RIA Nowosti hat einige Lebensläufe, die in der Ukraine ihr Ende nahmen, zusammengestellt. Über jedem schwebt die Frage: "What business did you have fighting against Russians?"

Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti teilt am Mittwoch eine Beobachtung aus den USA mit ihren Lesern. Auf Friedhöfen in diesem Land – überall zwischen Virginia und Kalifornien – würden von Woche zu Woche immer mehr Gräber von US-Söldnern auftauchen, die vom russischen Militär in der Ukraine liquidiert wurden.

US-Präsident Joe Biden hat wiederholt erklärt, dass er keine US-Truppen zum Kampf in die Ukraine schicken wird. Dennoch haben lokale Medien seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten in der Ukraine regelmäßig über den Tod von Amerikanern in der Ukraine berichtet.

Einer der Getöteten war der 50-jährige pensionierte US-Marine Grady Kurpasi. Er fiel zwei Monate nach Beginn der militärischen Sonderoperation Russlands im April 2022. Seine sterblichen Überreste wurden jedoch erst im März dieses Jahres in seinem Heimatland beigesetzt, wo er schon lange als vermisst gemeldet war.

Einem Korrespondenten von RIA Nowosti zufolge ist Kurpasi auf dem Arlington National Cemetery in der Nähe von Washington beigesetzt worden, dem berühmtesten Friedhof der Vereinigten Staaten, auf dem Soldaten, Politiker und Astronauten begraben sind. Auf seinem Grab gibt es aktuell weder einen Grabstein noch Blumen. Wahrscheinlich wird bald ein Stein aufgestellt – im Moment gibt es nur eine provisorische Gedenktafel, die neben dem Grab in den Rasen gesteckt wurde.

Der nächste US-Söldner, den RIA Nowosti erwähnt, war Bryan Young. Wie US-Zeitungen schrieben, kämpfte er in den ukrainischen Spezialeinheiten und starb im Juli 2022 durch Panzerbeschuss. Young stammte aus dem Bundesstaat Georgia, von wo aus er trotz der Bitten seiner Lebensgefährtin kurz nach dem Beginn der russischen Militäroperation in die Ukraine reiste. Er hinterlässt zwei Töchter aus einer anderen Ehe. Young ist den öffentlichen Aufzeichnungen zufolge im Bundesstaat Kalifornien begraben, und das Denkmal auf seinem Grab trägt eine Grabinschrift mit den Worten "Vorwärts zu neuen Abenteuern!".

Ein weiterer toter Söldner war der 32-jährige Marinesoldat Ian Tortorici, der sich der "Fremdenlegion" der Ukraine angeschlossen hatte. Tortorici, Träger der Kampfverdienstmedaille des ukrainischen Verteidigungsministeriums, starb im Juni letzten Jahres in Kramatorsk, nicht an der Front, sondern in einem Restaurant, wie Massenmedien berichteten. Einem in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Video zufolge wurde der Mann mit militärischen Ehren beigesetzt: An der Prozession nahm auch das US-Militär teil, das am Ende einen Salutschuss abgab. Auf verschiedenen Websites heißt es, Tortorici sei in Kalifornien begraben.

Auch Dane Partridge, der einst im Irak gedient hatte, wurde in der Ukraine getötet. Medienberichten zufolge kämpfte er seit April 2022 auf der Seite Kiews. Bereits im Oktober geriet der Söldner unter Beschuss, wurde verwundet und starb später. Der Mann ist auf einem Friedhof in Idaho begraben, er hinterlässt seine Frau und fünf Kinder.

Der US-Amerikaner Paul Kim war ein Football-Fan, liebte seine Familie und Freunde, wie aus verschiedenen Nachrufen hervorgeht. Nach seinem Highschool-Abschluss trat er in die amerikanische Armee ein, in der er 12 Jahre lang diente. Wie genau Kim in die Ukraine kam, wird von den Medien nicht berichtet, nur eines ist bekannt: Er kehrte nicht lebend von dort zurück. Das Grab des Mannes befindet sich in Texas.

Wie das russische Verteidigungsministerium zuletzt mitteilte, wurden während der Sonderoperation fast sechstausend ausländische Söldner getötet, die in die Ukraine gekommen waren, um auf der Seite des Kiewer Regimes zu kämpfen. Nach Angaben vom März kamen während der gesamten Dauer des Konflikts allein aus den Vereinigten Staaten 1.113 Söldner in die Ukraine, von denen inzwischen 491 getötet wurden.

