Victoria Nuland hat um Versetzung in den Ruhestand gebeten

Das US-Außenministerium teilte mit, dass Victoria Nuland "beabsichtigt, in den kommenden Wochen als Staatssekretärin für politische Fragen zurückzutreten". Nuland gilt als eine der zentralen Gestalten der US-Neokons und hatte den Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 entscheidend mit vorangetrieben. Bekannt wurde sie damals zum einen durch das Verteilen von Keksen auf dem Maidan, zum anderen durch Eingeständnisse wie ihre Aussage, man habe 5 Milliarden US-Dollar für diesen Regimewechsel aufgewandt. Ein weiteres Highlight ihrer Karriere in dieser Zeit war ein abgehörtes Telefonat zwischen ihr und dem damaligen US-Botschafter in Kiew, Jeffrey Pyatt, in dem sie, bezogen auf die Besetzung der Putschregierung, sagte: "F** the EU".

Die Erklärung, die von US-Außenminister Antony Blinken persönlich verfasst scheint, spricht nicht von einem Rücktritt, sondern von "Retirement", also Versetzung in den Ruhestand. Das Schreiben selbst erweckt den Eindruck, die Initiative ginge von ihr selbst aus; es wird die Koseform des Vornamens gebraucht, "Toria" statt "Victoria". Das Schreiben erinnert an manchen Stellen eher an einen Nachruf als an die Ankündigung einer Pensionierung:

"Was Toria wirklich außergewöhnlich macht, ist die glühende Leidenschaft, die sie mitbringt, um für das zu kämpfen, an das sie am Meisten glaubt: Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Amerikas anhaltende Fähigkeit, zu inspirieren und diese Werte rund um die Welt zu fördern."

"Es ist Toria’s Führung in der Ukraine, die Diplomaten und Studenten der Außenpolitik in den kommenden Jahren studieren Werden. Ihre Bemühungen waren unverzichtbar, um Putins ausgewachsene Invasion in der Ukraine zu bekämpfen, eine globale Koalition zu schmieden, um sein strategisches Scheitern sicherzustellen, und der Ukraine zu helfen, auf den Tag hin zu arbeiten, wenn sie im Stande sein wird, stark auf ihren eigenen Beinen zu stehen – demokratisch, wirtschaftlich, militärisch."

Victoria Nuland trägt persönlich mit die Verantwortung für hunderttausende Tote in der Ukraine, besagt dieser Satz übersetzt, denn sie war tatsächlich die Person, die für den Putsch wie auch für die Ausrichtung der Ukraine gegen Russland verantwortlich war.

Mehr in Kürze