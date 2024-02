Neues Handbuch der US-Armee über Russland: "Kennen Sie Ihren Feind?"

Im neuen Handbuch über die Taktiken des russischen Militärs wird Russland als Feind gebrandmarkt. Das Land strebe nach Anerkennung als Weltmacht. Das Buch will vorhersagen, wie sich Russland in zukünftigen Kriegen verhalten werde.

Die US-Armee veröffentlichte ein neues Handbuch, das das amerikanische Militär auf den Kampf gegen Russland vorbereiten soll. Das neue 280-seitige US-amerikanische Handbuch des Combined Arms Doctrine Directorate (CADD) gibt einen detaillierten Überblick über die russische Militärstrategie und -taktik. Es enthält auch Vorhersagen, wie sich Russland in künftigen Konflikten verhalten könnte. Das CADD bewarb das Handbuch am Montag in einem Beitrag auf X mit der Frage: "Kennen Sie Ihren Feind?" Das Hauptaugenmerk der Schrift liegt auf den Moskauer Bodentruppen, die in einem hypothetischen direkten Krieg gegen die US-Armee antreten würden.

Das in der vergangenen Woche veröffentlichte Dokument mit der Bezeichnung ATP 7-100.1 ist Teil einer Serie, die das US Army Training and Doctrine Command (TRADOC) seit Jahren entwickelt. Frühere Veröffentlichungen enthielten ähnliche Studien über die Streitkräfte anderer potenzieller Beinahe-Gegner und gleichrangiger Gegner: Nordkorea, China und Iran. Das Material ist nicht als Verschlusssache eingestuft und für Berufsoffiziere der USA und verbündeter Staaten bestimmt.

Da Russland derzeit in den Ukraine-Konflikt verwickelt ist, so die US-Militärforscher, würden sie die in dem Krieg gesammelten Daten noch prüfen und ihre Instruktionen später entsprechend überarbeiten. Es sei "zu früh, die Struktur und Ausrüstung einer russischen Einheit für die nächsten fünf bis zehn Jahre zu beurteilen", da die Kriegshandlungen noch andauerten.

In Bezug auf die Beziehungen Russlands zu den USA und seinen NATO-Verbündeten heißt es in dem Handbuch, sie seien "durch einen ständigen Zustand des Wettbewerbs und der Eigeninteressen" gekennzeichnet. Das Land strebe nach Anerkennung als Weltmacht. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass künftige russische Führer "auf absehbare Zeit" eine ähnliche Politik wie die derzeitige Regierung verfolgen würden. Russland werde "die relative Stellung des US-Einflusses in der Weltordnung herausfordern, aber eine direkte Konfrontation mit dem US-Militär vermeiden".

Die russische Führung betrachtet die NATO als ein Instrument der amerikanischen geopolitischen Hegemonie und hat ihre Expansion in Europa als Bedrohung der nationalen Sicherheit bezeichnet. Der Ukraine-Konflikt ist nach Ansicht Moskaus Teil eines umfassenderen Stellvertreterkriegs unter Führung der USA gegen Russland, in dem ukrainische Truppen im Namen der Einkreisungspolitik geopfert werden. Dazu erklärte der russische Präsident Wladimir Putin im letzten Monat beim Besuch eines Militärkrankenhauses:

"Der Kern des Problems liegt nicht in der Ukraine, sondern bei denen, die versuchen, Russland mit ukrainischen Händen zu zerstören. Auch wenn sie seit Ewigkeiten das Ziel verfolgen, Russland zu bekämpfen, werden wir eher sie erledigen."

