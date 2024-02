Urteil in Betrugsverfahren: Trump muss 364 Millionen Dollar zahlen

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in einem New Yorker Zivilprozess um Betrugsvorwürfe zu einer Strafe von 364 Millionen Dollar verurteilt worden. Richter Arthur Engoron teilte am Freitag mit, Trump dürfe zudem drei Jahre lang nicht in führender Position in einem New Yorker Unternehmen tätig sein und auch keine Kredite von New Yorker Banken erhalten.

Quelle: Sputnik

Im Rahmen eines Betrugsprozesses hat ein New Yorker Gericht eine Strafzahlung in Höhe von 364 Millionen US-Dollar gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängt. Die Entscheidung erging am Freitag im Zuge eines Zivilverfahrens, in dem Trump mit Betrugsvorwürfen konfrontiert war. Zusätzlich zu der finanziellen Strafe wurde festgelegt, dass Donald Trump für drei Jahre keine Unternehmen im Bundesstaat New York führen darf. Darüber hinaus dürfen seine Söhne Eric Trump und Donald Trump Jr. für einen Zeitraum von zwei Jahren keine leitenden Positionen oder Direktorenämter in einem New Yorker Unternehmen innehaben. Mehr zum Thema - Putin: "Trump hat seine eigenen Vorstellungen von den Beziehungen der USA zu ihren Verbündeten"

