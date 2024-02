Obamas ehemaliger Leibarzt fordert: Biden soll kognitiven Test ablegen

Der US-amerikanische Kongressabgeordnete Ronny Jackson hat zusammen mit mehr als 80 Kollegen einen Brief an Joe Biden geschrieben und ihn aufgefordert, sich einem Test seiner kognitiven Fähigkeiten zu unterziehen. Einst praktizierte er als Arzt von Barack Obama und Donald Trump.

Quelle: AFP © ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Der republikanische Kongressabgeordnete Ronny Jackson hat zusammen mit 84 Parteifreunden einen Brief an den derzeitigen US-Präsidenten Joe Biden verfasst, in dem dieser aufgefordert wird, sich einem kognitiven Fähigkeitstest zu unterziehen und die Ergebnisse dem amerikanischen Volk mitzuteilen. Der ehemalige Arzt der Ex-Präsidenten Barack Obama und Donald Trump unterstrich, er wisse, dass der Job des Präsidenten harte Arbeit sei, geistig und körperlich. In dem Brief hieß es weiter: "Es ist ein äußerst verantwortungsvoller Job und eine fehlende ausgezeichnete Gesundheit gefährdet die Existenz unseres Landes und das Leben der Amerikaner. Wir leben in ernsten und gefährlichen Zeiten, und die Regierung Bidens scheint alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Lage zu verschlimmern." Wie Jackson weiter anmerkt, herrsche an der Südgrenze der USA "Chaos", die Inflation sei "so hoch wie nie zuvor" und weltweit breche ein Konflikt nach dem anderen aus, der die Bürger der Vereinigten Staaten und ihre Interessen betreffe. Der Republikaner betonte: "Die radikalen Linken und ihre wichtigsten Verbündeten in den Mainstream-Medien haben mich dazu überredet, Präsident Trump einem kognitiven Test zu unterziehen, was ich auch getan habe – und er bekam die höchste Punktzahl. Es ist an der Zeit, dasselbe für Präsident Biden zu tun." Nach Ansicht Jacksons würde ein grundlegender Test der geistigen Fähigkeiten Bidens der US-Regierung ermöglichen, die immer wieder geäußerten Zweifel an der geistigen Klarheit des Präsidenten und seinem Gedächtniszustand ein für alle Mal auszuräumen. "Das amerikanische Volk kann die geistige und körperliche Verfassung unseres Oberbefehlshabers und Staatschefs nicht länger in Frage stellen." Der Gesundheitszustand von Joe Biden, der sich in öffentlichen Reden oft verspricht, wird in den Vereinigten Staaten vor dem Hintergrund der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im November, für die der Politiker als Kandidat der Demokraten nominiert ist, rege diskutiert. Seine Gegner aus dem Lager der Republikaner, deren aussichtsreichster Kandidat der ehemalige Präsident Donald Trump ist, thematisieren aktiv die Unfähigkeit des Demokraten Joe Biden. Mehr zum Thema - Generalstaatsanwalt West Virginias fordert Absetzung von US-Präsident Biden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.