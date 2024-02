Die USA haben im vergangenen Jahr 2023 die größte Menge an Uran aus Russland gekauft, die jemals verzeichnet wurde. Das berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf eine eigene Auswertung von Daten der US-Statistikbehörde. Die Nachrichtenagentur erläutert:

"Das US-Repräsentantenhaus hat im Dezember des Jahres 2023 einen Gesetzentwurf angenommen, der ein Einfuhrverbot für schwach angereichertes Uran russischer Herkunft vorsieht, das bis zum Jahr 2040 in Kraft sein wird. Das Gesetz würde die Einfuhr von schwach angereichertem Uran beschränken, das in Russland oder in einer von Russland registrierten Anlage hergestellt wurde. Laut dem Gesetzentwurf ist der US-Energieminister jedoch befugt, das Verbot in Absprache mit dem Außenminister und dem Leiter des Handelsministeriums aufzuheben, wenn andere Uranlieferquellen nicht zur Verfügung stehen oder die Einfuhr von russischem Brennstoff im nationalen Interesse der USA liegt. In diesem Zusammenhang erhöhten die Vereinigten Staaten im letzten Monat des vergangenen Jahres ihre Uraneinkäufe drastisch – sie verdoppelten sich sofort auf den Höchststand von 193,2 Millionen US-Dollar seit März letzten Jahres."