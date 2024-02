Joe Biden: "2021 drehte sich Helmut Kohl zu mir um und sagte ..."

Langsam wird es wirklich gruselig: Zum zweiten Mal in nur einer Woche behauptet US-Präsident Joe Biden, längst verstorbene europäische Politiker würden zu ihm sprechen. Vielleicht erklärt es die aktuelle Außenpolitik des Weißen Hauses, dass Biden Wladimir Putin mit Michail Gorbatschow oder Boris Jelzin verwechselt?

Quelle: Gettyimages.ru © Christian Marquardt - Pool

US-Präsident Joe Biden hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage die Namen von europäischen Staatsoberhäuptern verwechselt und behauptet, er habe im Jahr 2021 mit dem 2017 verstorbenen deutschen Altkanzler Helmut Kohl gesprochen. Biden wird von Bloomberg mit einem Satz zitiert, den er während einer Spendensammlung in New York am Mittwoch dieser Woche gesagt haben soll: "Und dann drehte sich Helmut Kohl zu mir um und sagte: 'Was würden Sie sagen, Herr Präsident, wenn Sie die Londoner Times aufschlagen und dort lesen, dass tausend Menschen die Türen des britischen Parlaments aufgebrochen und dabei mehrere Polizisten getötet hätten, um die Amtseinführung des Premierministers zu verhindern?'" Wenn überhaupt ein deutscher Bundeskanzler zu ihm diesen Satz gesprochen hat, dann kann es 2021 nur Angela Merkel gewesen sein. Dann verwechselt der 81 Jahre alte US-Präsident, der im November für vier weitere Jahre im Weißen Haus wiedergewählt werden will, inzwischen nicht nur die Namen seiner Gesprächspartner, sondern auch ihr Geschlecht. Dies ist das zweite Mal in nur einer Woche, dass Joe Biden behauptet, im Jahr 2021 mit damals bereits toten europäischen Politikern gesprochen zu haben. Nur zwei Tage zuvor sagte er, er habe bei einem G7-Treffen im Herbst 2021 mit dem französischen Präsidenten François Mitterrand gesprochen. Mitterrand starb bereits 1995. Vielleicht erklärt es auch die aktuelle Außenpolitik des Weißen Hauses, dass Biden Wladimir Putin mit Michail Gorbatschow oder Boris Jelzin verwechselt? Mehr zum Thema - Sieht er Gespenster? Biden erinnert an jüngstes Treffen mit längst totem französischen Staatschef

