Trump bezweifelt in Wahlkampfrede offizielle Version der Terrorangriffe auf das WTC

Der ehemalige US-Präsident soll in einer Wahlkampfrede in New Hampshire gesagt haben, dass die Anschläge auf das World Trade Center nicht so gewesen seien, wie wir sie gesehen hätten. Es gebe keine Beweise dafür, dass ausländische Kräfte beteiligt gewesen waren.

Nach Aussagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei einer Wahlkampfrede soll es keine Beweise dafür geben, dass ausländische Kräfte an den Terroranschlägen auf das Word Trade Center (WTC) beteiligt waren. Dies berichtete das österreichische Nachrichtenportal tkp am Donnerstag unter Verweis auf eine Wahlkampfrede von Donald Trump in der Stadt Laconia im Bundesstaat New Hampshire am 25. Januar. In der Rede sagte der frühere US-Präsident:

"Also habe ich vier Jahre lang meinen Mund zu diesem Thema gehalten, aber jetzt spreche ich ständig darüber, wir hatten keine Anschläge auf das WTC (Zwillingstürme), wir hatten keine Anschläge, wie Sie sie gesehen haben, und es gab keine Beweise dafür, dass andere Länder beteiligt waren. … Aber wir wurden schließlich in einen Krieg im Nahen Osten hineingezogen. … Wir haben neun Billionen Dollar ausgegeben, wir haben Millionen von Menschen getötet, auf unserer Seite, auf ihrer Seite … und was haben wir bekommen? Nichts. Alles, was wir bekamen, war Tod und Blut."

And now I really start to worry about Donald Trump's life.🇺🇸 THE 9/11 ATTACK WAS THE WORK OF THE UNITED STATES Donald Trump: "So I went 4 years keeping my mouth shut on that particular subject but now I talk about it all the time, we had no attacks on the WTC (twin towers),… pic.twitter.com/8JzhTYwau4 — Willem (@NerumWim) January 25, 2024

Aktuell verstricke sich die USA erneut im Mittleren Osten. Die Außenpolitik der USA sei eine Schande, so Trump. Von Anfang an soll Trump die offizielle Version, nach der am 11. September Flugzeuge das World Trade Center zum Einsturz gebracht haben sollen, in Zweifel gezogen haben. Am 11. September 2018 veröffentlichte der Mirror Zitate aus einem Trump-Interview, in dem er am 11. September 2001 seine Expertenmeinung als Immobilienmakler am Telefon erklären sollte. Es soll damals, 15 Jahre vor seiner ersten Kandidatur für das Präsidentenamt, in den Nachrichten des Radiosenders WWOR-TV/UPN 9 ausgestrahlt worden sein. Demnach habe Trump den Einsturz der WTC-Türme von seinem Trump Tower aus beobachtet. In dem Interview soll er laut Mirror an jenem Tag gesagt haben:

"Es war kein architektonischer Fehler. Das World Trade Center war immer als ein sehr, sehr starkes Gebäude bekannt. Vergessen Sie nicht, dass es [bei einem Anschlag 1993] eine große Bombe im Keller abbekam." "Als ich es das erste Mal sah, konnte ich es nicht glauben, weil da ein Loch im Stahl war. Erinnern Sie sich daran, dass die Breite der Fenster im World Trade Center, wenn Sie jemals dort oben waren, ziemlich schmal war, und dazwischen befand sich dieser schwere Stahl." "Wie kann ein Flugzeug – selbst ein Flugzeug, sogar eine 767 oder 747 oder was auch immer es gewesen sein mag –, wie könnte es diesen Stahl durchdringen? … Ich glaube, dass sie nicht nur ein Flugzeug hatten, sondern auch Bomben, die fast gleichzeitig explodierten."

"Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas durch diese Wand gehen kann. … Die meisten Gebäude sind so gebaut, dass der Stahl innen um den Aufzugsschacht herum gebaut ist, aber dieses hier wurde von außen her gebaut, und das ist die stärkste Struktur, die man haben kann. Und dann verhielt es sich wie eine Suppenbüchse."

Dem Mirror Artikel zufolge, seien Trumps Theorien inzwischen durch die offizielle Untersuchung der Anschläge vom 11. September widerlegt worden. In dem 2005 veröffentlichten Abschlussbericht über den Einsturz der Zwillingstürme sei das National Institute of Standards and Technology zu dem Schluss gekommen, dass es die Flugzeuge waren, die die Türme zum Einsturz brachten.

