Unterstützung für Demokraten: George Soros finanziert Netzwerke in Texas

Der liberale Milliardär George Soros will im US-Bundesstaat Texas die Macht zugunsten der Demokraten verändern, hieß es am Sonntag in einem Bericht von Fox News Digital. Soros wolle den Demokraten helfen, in der republikanischen Hochburg die Mehrheit zu gewinnen.

Insbesondere fördere der Milliardär schon länger das bislang eher unter dem Radar agierende Netzwerk Texas Majority PAC mit Hunderttausenden US-Dollar aus seinem Programm Democracy PAC II. Nach einem kürzlich in der Texas Tribune erschienenen Bericht würden ehemalige Mitarbeiter der gescheiterten Gouverneurskampagne des Demokraten Beto O'Rourke die Gruppe betreiben. Sie nahm 2023 fast 2,25 Millionen US-Dollar ein. In ihrer Selbstdarstellung beschreiben sie das Ziel ihrer Arbeit wie folgt:

"Texas Majority PAC dient dazu, einen Demokraten in ein bundesstaatliches Amt in Texas zu wählen. Mit unseren Recherchen wollen wir herausfinden, wie man den Staat gewinnen kann."

Texas Majority PAC arbeite mit Kooperationspartnern aus dem ganzen Bundesstaat zusammen, um einen demokratischen Umschwung zu ermöglichen. Gegenüber der Texas Tribune erklärte die Geschäftsführerin der Gruppe, Katherine Fischer, in der vergangenen Woche: "Wir benötigen Millionen von Dollars und Hunderte Vollzeitmitarbeiter, um dies zu tun."

Alle bisherigen Spenden stammten von Soros, so Fox News Digital. Das ginge aus kürzlich veröffentlichten texanischen Wahlkampffinanzierungsunterlagen hervor, die von Fox News Digital geprüft worden seien. Aus dem Soros-Programm Democracy PAC II habe die Gruppe 850.000 US-Dollar erhalten. Zusätzlich habe Soros weitere 1,4 Millionen US-Dollar beigesteuert. So seien die gesamten 2,25 Millionen US-Dollar an Spenden für Texas Majority PAC aus Soros-Geldern zusammengekommen.

Mayra Flores ist eine ehemalige republikanische Kongressabgeordnete und die erste in Mexiko geborene Frau im Repräsentantenhaus. Nach ihrer Ansicht will Soros verhindern, dass republikanische Hispanics wie sie andere Hispanics für sich gewinnen, die traditionell demokratisch gewählt haben. Flores ist davon überzeugt, dass in Texas auch immer mehr Menschen mit hispanischen Wurzeln die Republikaner wählen wollen:

"Sie sehen, dass die Hispanics sich der Republikanischen Partei zuwenden. Sie erkennen, dass wir die Partei des Wohlstands sind, dass wir eine starke Wirtschaft aufbauen wollen, dass wir die Grenze sichern wollen, dass wir die Menschen in diesem Land bevorzugen und nicht die Menschen von außerhalb dieses Landes. Und ich glaube, dass es unsere Politik ist, die die Menschen für sich gewinnt, und der Kampf ist echt", zitierte Fox News Digital die ehemalige Abgeordnete der Republikaner.

