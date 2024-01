Erste Hinrichtung mit Stickstoff in den USA steht kurz bevor

Es wäre das erste Mal, dass ein Mensch in den USA, und vermutlich auch weltweit, unter Anwendung von Stickstoffhypoxie hingerichtet werden würde – das US-Supreme Court hat es abgelehnt, die geplante Hinrichtung zu stoppen.

Quelle: Gettyimages.ru

Das oberste Gericht der USA, der US-Supreme Court, hat es abgelehnt, die geplante Hinrichtung eines Mannes im US-Bundesstaat Alabama mit Stickstoff zu stoppen. Ein entsprechender Antrag der Anwälte des Mannes wurde gestern in der US-Hauptstadt Washington abgelehnt. Eine Begründung dafür nannte der Supreme Court nicht. Die Anwälte hatten zuvor argumentiert, dass zu viele Fragen offen seien, um den Verurteilten zum jetzigen Zeitpunkt zu exekutieren. Israel billigt Gesetzentwurf zur Todesstrafe für Terroristen Mit der höchstgerichtlichen Entscheidung sind noch nicht alle juristischen Mittel ausgeschöpft, um die Hinrichtung aufzuhalten. Kenneth Eugene Smith, der wegen eines Auftragsmordes 1988 zum Tode verurteilt wurde, soll in der Nacht auf morgen unter Anwendung von Stickstoffhypoxie sterben. Bei dieser Art der Hinrichtung bekommt eine Person über eine Gesichtsmaske Stickstoff zugeführt – die Folge ist der Tod durch Sauerstoffmangel. Auf diese Weise wurde in den USA zuvor noch kein Todesurteil vollstreckt. Dem UN-Menschenrechtsbüro ist nach Angaben einer Sprecherin auch sonst kein solcher Fall bekannt. Mehr zum Thema – Japan: Todesstrafe für Attentäter auf Trickfilmstudio im Jahre 2019 mit 36 Toten

