Harvards erste schwarze Präsidentin tritt nach Enthüllung von Plagiatsfällen zurück

Claudine Gay gab am Dienstag in einer Erklärung bekannt, dass sie von ihrem Amt als Präsidentin der Harvard-Universität zurückgetreten ist. Gays Amtszeit war die kürzeste in der Geschichte der renommierten Einrichtung und endete mit fast 50 Anschuldigungen wegen geistigen Diebstahls.

Gay war die erste schwarze Präsidentin von Harvard. Mit einer Amtszeit von nur sechs Monaten und einem Tag war ihre Präsidentschaft die kürzeste in der 388-jährigen Geschichte der Universität.

In ihrem Rücktrittsschreiben gab sie keinerlei Fehlverhalten zu und beschuldigte stattdessen ihre Gegner, sie "persönlichen Angriffen und Drohungen ausgesetzt zu haben, die durch rassistische Animositäten angeheizt wurden."

In den letzten sechs Wochen wurden Gay in ihrer akademischen Laufbahn fast 50 Plagiatsfälle vorgeworfen. Der Skandal begann, als der konservative Aktivist Chris Rufo Beweise dafür entdeckte, dass Gay für ihre Dissertation aus dem Jahr 1997 mit dem Titel "Taking Charge: Black Electoral Success and the Redefinition of American Policies" wortwörtlich von anderen Wissenschaftlern abgeschrieben hatte.

"Schweren Herzens, aber in tiefer Liebe zu Harvard, teile ich mit, dass ich als Präsidentin zurücktrete", schrieb Gay. "Nach Rücksprache mit den Mitgliedern der Corporation ist klar geworden, dass es im besten Interesse von Harvard ist, wenn ich zurücktrete", fügte sie hinzu und bezog sich dabei auf das Leitungsgremium der Universität.

Konservative Experten hatten Gay als "Diversity-Hire" verspottet und ihr vorgeworfen, ein "Diversity-Imperium" auf dem Campus zu errichten, indem sie das Büro für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion ("Diversity, Equity and Inclusion", DEI) der Universität nutzte, um weiße Studenten zu verunglimpfen, Gebäude umzubenennen, die nach weißen Männern benannt waren, und Workshops und Seminare zur sogenannten "kritischen Rassentheorie" zu fördern.

Es war jedoch Gay, die Anfang Dezember vor dem US-Kongress israelfeindliche Äußerungen auf dem Campus verteidigte, die sie ins Fadenkreuz israelfreundlicher und konservativer Kreise brachten. Zu dieser Gruppe gehört auch der Geldgeber der Demokratischen Partei und von Harvard, Bill Ackman. Der behauptete, Gay sei auf der Grundlage rassischer und geschlechtsspezifischer Kriterien eingestellt worden, die vom Harvard-Büro für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration festgelegt worden waren, und verstärkte die darauf folgenden Plagiatsvorwürfe, um die umstrittene Präsidentin zu stürzen.

Eine interne Harvard-Untersuchung ergab vier "Fälle von unzureichender Zitierung", aber die Ivy-League-Universität wollte den Begriff "Plagiat" nicht verwenden und sprach sie Mitte Dezember von "wissenschaftlichem Fehlverhalten" frei. Kritiker behaupteten jedoch, die Überprüfung sei übereilt erfolgt, und erst am Montag wurden neue Plagiatsvorwürfe gegen Gay erhoben.

Kurz nach der Veröffentlichung von Gay Rücktrittsschreibens meldete sich Christopher Rufo auf X (ehemals Twitter) zu Wort und kündigte weitere Maßnahmen an. "Dies ist der Anfang vom Ende für DEI in Amerikas Institutionen", schrieb er. "Wir werden euch entlarven. Wir werden euch ausmanövrieren. Und wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis wir die farbenblinde Gleichheit in unserer großen Nation wiederhergestellt haben."

