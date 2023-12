"Schmor in der Hölle" – Trumps Weihnachtsgruß an Biden

Der Jahreswechsel rückt näher und damit auch die US-Präsidentschaftswahl 2024. Und schon nimmt die gehässige Rhetorik in den Vereinigten Staaten auf beiden Seiten weiter zu. Der ehemalige US-Präsident hat einen Weihnachtsgruß veröffentlicht, in dem er seinen politischen Gegnern Verdammnis wünscht.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Weihnachtsgrüße gepostet, in denen er seinen politischen Gegnern ewige Verdammnis wünscht und über deren angebliche Versuche wettert, sich in die Wahlen 2024 einzumischen, indem sie die Wähler daran hindern, ihn wieder an die Macht zu bringen.

Trumps Serie von Weihnachtsbotschaften erreichte am Montag einen Höhepunkt mit einem Posting, in dem er US-Präsident Joe Biden, dem Bundesstaatsanwalt Jack Smith und den führenden Politikern der Welt, "sowohl den guten als auch den schlechten", ein frohes Weihnachtsfest wünschte. Er schloss mit den Worten:

"Mögen sie in der Hölle schmoren. Nochmals: Frohe Weihnachten."

Trump bezeichnete seinen Nachfolger als "korrupter Joe Biden" und sagte, Smith sei die "einzige Hoffnung" des derzeitigen US-Präsidenten, die Wiederwahl im Jahr 2024 zu gewinnen. Smith verfolgt Trump in zwei Strafverfahren – wegen angeblichen Missbrauchs von Verschlusssachen und wegen des Versuchs, Bidens Wahlsieg 2020 zu kippen – und versucht, Verurteilungen zu erwirken, bevor die Wähler im nächsten November zur Wahl gehen.

Trump bezeichnete den Sonderermittler des US-Justizministeriums (DOJ) als einen "außer Kontrolle geratenen Irren" und behauptete, Smiths jüngste Einstellung externer Anwälte sei ein "beispielloser" Schritt gewesen, der darauf abziele, "ihm bei seiner schlecht durchgeführten Hexenjagd zu helfen". Er fuhr fort, dass "die Schurken, die wir in unserem Land haben", versuchen, die USA durch Maßnahmen wie offene Grenzen, hohe Inflation, hohe Steuern, "waches Militär" und Bidens Umgang mit den Spannungen zwischen Israel und dem Iran und dem Russland-Ukraine-Konflikt zu zerstören.

In einem anderen Beitrag beklagte der Ex-Präsident, dass es für ihn schwierig sei, ein "wirklich großartiges" Weihnachtsfest zu feiern, da er sich mit einem "korrupten und inkompetenten Präsidenten konfrontiert sieht, der seinen politischen Gegner ins Gefängnis stecken will". Er fügte hinzu:

"Wir befinden uns im Kampf unseres Lebens, um unser Land vor Wahnsinn und Untergang zu bewahren."

Trump sagte auch voraus, dass das Jahr 2024 als das Jahr der großen und vollständig koordinierten illegalen Wahlbeeinflussung" durch Biden, das Justizministerium, das FBI und politisch motivierte Staatsanwälte im ganzen Land in die Geschichte eingehen werde. Zusätzlich zu den beiden Bundesverfahren drohen ihm Anklagen in den Bundesstaaten Georgia und New York. "Aber trotz alledem wird es am Ende einen großen und glorreichen Sieg für die mutigen und tapferen Patrioten geben, die Amerika wieder groß machen wollen", sagte er. "Frohe Weihnachten für alle!"

Am Sonntag wünschte Trump den Bürgern der Vereinigten Staaten ein frohes Weihnachtsfest, was eher der Tradition entspricht. Er wies auf die Geburt von Jesus Christus als Grund für das Fest hin und spielte auf die Wahl 2024 an, indem er auf das vor uns liegende "entscheidende" Jahr verwies. "Möge 2024 das beste Jahr unseres Lebens werden", schloss er.

Der ehemalige US-Präsident hat es sich zur Tradition gemacht, an den Feiertagen bissige Botschaften zu verfassen, wie z. B. einen Gruß zu Erntedank, in dem er Biden scharf kritisierte und seine rechtlichen Probleme ansprach. In seinem Weihnachtsposting vom letzten Jahr schimpfte er über "radikale linke Marxisten", die "lamestream media", das Justizministerium und das FBI.

Mehr zum Thema - Gericht untersagt Donald Trump Teilnahme an US-Vorwahlen in Colorado