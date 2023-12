Das große Zittern: Namen von Epstein-Kontakten werden öffentlich

Eine New Yorker Richterin hat die Offenlegung der Namen von 180 Personen angeordnet, die mit dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verbindung standen. Das könnte für einige Beteiligte unangenehm werden.

Quelle: Gettyimages.ru

In dem Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein hat ein New Yorker Gericht nun die Veröffentlichung von Namen der Personen mit Verbindungen zu dem in Untersuchungshaft verstorbenen US-Multimillionär angeordnet. Dabei geht es nach Einschätzung von US-Medien um 150 oder noch mehr Personen, die in Gerichtsdokumenten eines Zivilstreits zwischen der geschädigten US-Amerikanerin Virginia Giuffre und Epsteins langjähriger und mittlerweile verurteilter Partnerin Ghislaine Maxwell genannt wurden. In einer am Dienstag bekannt gewordenen Entscheidung setzte die Bundesrichterin in Manhattan die Veröffentlichung der Namen auf Anfang Januar fest. Die betroffenen Personen können bis dahin noch Einspruch erheben. Nach Epstein-Kontaktenthüllung: Messerattacke gegen Sexualstraftäter und Ex-US-Sportarzt Nassar Epstein war im Juli 2019 festgenommen worden. Der bis in die höchsten Kreise vernetzte Geschäftsmann soll zahlreiche, auch minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben. Etwa einen Monat nach der Festnahme wurde Epstein im Alter von 66 Jahren tot in seiner Zelle aufgefunden. Laut der offiziellen Version habe er dort Selbstmord begangen. Eine frühere Anklage gegen Epstein mündete noch in einem für den Unternehmer sehr vorteilhaften Deal, was ihn zum Vorzeigesymbol machte, wie man als Angehöriger der gesellschaftlichen Elite selbst mit Verbrechen glimpflich durchkommt. Seine Beziehungen zu Prominenten wie auch sein unerwartetes Ableben führten zu zahlreichen Gerüchten und Verschwörungstheorien. Ghislaine Maxwell war im Dezember 2021 schuldig gesprochen und im Juni 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Nach Auffassung des Gerichts hatte sie als Epsteins Vertraute und Ex-Freundin über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen für den sexuellen Missbrauch durch den bestens vernetzten Finanzinvestor rekrutiert. Manche Mädchen wurden auch an andere Männer weitergereicht. Epstein hatte viele hochrangige Freunde und Bekannte, darunter Prominente wie die Familie des früheren US-Präsidenten Bill Clinton sowie den Immobilienunternehmer und späteren US-Präsidenten Donald Trump sowie Prinz Andrew aus dem britischen Königshaus. Mehr zum Thema – Medienbericht: Prinz Andrew soll während Ukraine-Besuch Kinder missbraucht haben

