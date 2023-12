USA: Satansaltar im Staatskapitol mit Segen der Regierung errichtet – Statue enthauptet

Mit dem offiziellen Segen der Regierung des Bundesstaates Iowa wurde in dieser Woche im Kapitol des Bundesstaates Iowa in den Vereinigten Staaten ein satanischer Altar errichtet. Am Donnerstag zerstörte ein christlicher Veteran der US-Armee den Altar und enthauptete die Satansstatue.

Diese Woche wurde im Kapitol des Bundesstaates Iowa in den Vereinigten Staaten ein satanischer Altar aufgestellt. Laut KCCI News in Des Moines errichtete der Satanische Tempel die öffentliche Ausstellung, die einen mit Spiegeln bedeckten Widderkopf darstellt und von einer Schaufensterpuppe in roter Kleidung gestützt wird. Der Mitbegründer des Satanischen Tempels Lucien Greaves sagte KCCI News, dass die Ausstellung das Recht der Gruppe auf Religionsfreiheit repräsentiere. Greaves erklärte: "Wir werden die Gelegenheit, in einem öffentlichen Forum vertreten zu sein, wirklich genießen. Wir haben nicht an jeder Straßenecke eine Kirche. Ich bin der Meinung, wenn den Leuten unsere Darstellung in öffentlichen Foren nicht gefällt, müssen sie sich nicht mit ihnen auseinandersetzen. Sie müssen sie sich nicht ansehen." The Iowa State Capitol set up an altar to Satan a week agoToday, the statue was beheaded by a legend named Michael Cassidy pic.twitter.com/UEJSPKqwsD — Eric Abbenante (@EricAbbenante) December 14, 2023 Shellie Flockhart aus Iowa sagte, sie sei schockiert gewesen, als sie die Ausstellung sah. Als Reaktion darauf hielt Flockhart am Mittwoch eine Gebetsgruppe am Weihnachtsbaum im Kapitol von Iowa ab. Laut Flockhart: "Es ist eine sehr dunkle, böse Macht, und ich hoffe wirklich, dass die Menschen wissen, wie sie sie bekämpfen können. Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, dass der geistliche Kampf echt ist. Dass es böse, satanische Kräfte gibt, die versuchen, unseren Staat zu infiltrieren." Nach Angaben von Greaves sollte die Ausstellung 14 Tage lang bestehen bleiben. Sie wurde jedoch am Donnerstag zerstört, wie die Polizei mitteilte. Michael Cassidy, ein 35-jähriger US-Armee-Veteran, wurde verhaftet, nachdem er die Ausstellung des Baphomet des Satanistischen Tempels abgerissen hatte, und wegen Sachbeschädigung vierten Grades angeklagt. This is how you deal with Satan. Before: After: pic.twitter.com/jSUL6HloVg — End Wokeness (@EndWokeness) December 14, 2023 Cassidy erklärte dem US-Nachrichtensender Fox News, er habe die satanische Ausstellung abgerissen. Nach Angaben des US-Nachrichtensenders erklärte Cassidy: "Es war extrem antichristlich." Cassidy, ein ehemaliger Kandidat für den US-Kongress, machte keine näheren Angaben dazu, warum er die Statue abgerissen hat, postete aber am Donnerstagabend einen Bibelvers auf X, nachdem er angeklagt worden war. "1 Petrus 5:8 KJV Seid nüchtern und wachet; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge." In einem Facebook-Post schrieb der Satanische Tempel von Iowa, dass die Ausstellung "nicht mehr zu reparieren" sei. Die Gruppe erklärte: "Wir bitten darum, dass die Besucher aus Sicherheitsgründen gemeinsam reisen und die 7 Grundsätze als Mahnung zur Empathie nutzen, in dem Wissen, dass die Gerechtigkeit auf dem richtigen Weg, mit juristischen Mitteln, verfolgt wird. Frohe Festtage! Heil Satan!" Die republikanische Gouverneurin von Iowa Kim Reynolds verurteilte die Präsenz der Ausstellung, betonte aber, man solle ihr mit mehr Meinungsäußerung entgegentreten. Reynolds erklärte: "Wie viele Iowaner finde ich die Ausstellung des Satanischen Tempels im Capitol absolut anstößig. In einer freien Gesellschaft ist die beste Antwort auf anstößige Äußerungen mehr Äußerungen, und ich ermutige alle Gläubigen, sich mir heute anzuschließen, um über dem Kapitol zu beten und die Krippe anzuerkennen, die dort ausgestellt sein wird – der wahre Grund für die Weihnachtszeit." Der republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Iowa Brad Sherman stimmte letzte Woche nicht mit den lokalen Verantwortlichen überein, die der Meinung waren, dass der Staat wenige Möglichkeiten habe, die Ausstellung zu entfernen. In seinem Rundschreiben vom 8. Dezember schrieb er, dass die Verfassung des Staates Iowa auf dem Glauben an Gott beruhe. Sherman unterstrich: "Es ist eine gequälte und verdrehte Auslegung des Gesetzes, die Satan, der allgemein als Feind Gottes angesehen wird, in einer Regierungsinstitution, die für ihren Fortbestand auf Gott angewiesen ist, eine Gott gleichgestellte religiöse Ausdrucksform einräumt." Dies war nicht das erste Mal, dass der Satanische Tempel die Grenzen der Religionsfreiheit auf Regierungsgelände in den Vereinigten Staaten getestet hat. Im Jahr 2013 hatte die Gruppierung als Reaktion auf ein Denkmal mit den Zehn Geboten auf dem Gelände des Kapitols versucht, eine 2,4 Meter hohe Baphomet-Skulptur im Kapitol des Bundesstaates Oklahoma aufstellen zu lassen. Das biblische Denkmal wurde später entfernt. Mehr zum Thema – Satanistische Abtreibungsklinik: das neue Normal?

