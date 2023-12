Trump: Biden ist die wahre Bedrohung für die Demokratie

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat die Warnungen der Demokratischen Partei vor seiner möglichen Rückkehr ins Weiße Haus zurückgewiesen und behauptet, vielmehr stelle sein Nachfolger Joe Biden eine Gefahr für die Demokratie des Landes dar. Trump äußerte sich im Vorfeld eines möglichen erneuten Zusammentreffens der beiden Bewerber bei den Präsidentschaftswahlen in den USA im nächsten Jahr.

Trump liegt laut dem Wall Street Journal in den Umfragen für ein mögliches Präsidentschaftsrennen im Jahr 2024 knapp vor Biden, auch wenn er nach wie vor in eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten auf Bundesebene und in einigen Unionsstaaten verwickelt ist, die mit dem Vorwurf zusammenhängen, er habe versucht, die Ergebnisse der Wahl von 2020 zu verfälschen.

Obwohl seine Kampagne wahrscheinlich überschattet sein wird von möglicherweise wachsenden juristischen Problemen, hat er als voraussichtlicher Kandidat der Republikaner Warnungen der Demokratischen Partei als "Schwindel" und "Fehlinformation" zurückgewiesen, dass sein möglicher Wahlsieg eine Bedrohung für die USA darstelle.

"Können Sie das glauben? Das ist ihre neue Linie", sagte Trump am Samstag bei einer Veranstaltung des New Yorker Jungrepublikanischen Clubs. "Es geht wieder los – 'Russland, Russland, Russland', 'Ukraine, Ukraine, Ukraine'. Ein Schwindel nach dem anderen." Trump fügte hinzu:

"Aber nein, ich bin keine Bedrohung. Ich werde die Demokratie retten. Die Bedrohung ist der korrupte Joe Biden."

Der vormalige US-Präsident behauptete, dass die unzähligen Gerichtsverfahren gegen ihn politisch motiviert seien, und versprach, Biden strafrechtlich zu verfolgen, falls er selbst ins Amt zurückkehren wird.

Die jüngsten Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten kamen kurz nach der Kritik von seinen Konkurrenten der Demokratischen Partei, weil Trump gesagt hatte, er wolle im Falle seiner Wiederwahl kurzzeitig ein Diktator sein, um mehr Grenzbefestigungen zu installieren und eine Politik der heimischen Ölförderung einzuführen.

"Ich habe gesagt, dass ich einen Tag lang ein Diktator sein will", erläuterte Trump am Samstag in New York und bezog sich dabei auf seine Äußerungen vom Vortag. "Und wissen Sie, warum ich ein Diktator sein will? Weil ich eine Mauer will ... und ich will bohren, bohren, bohren."

Chris Christie, der ehemalige Gouverneur von New Jersey und ein weiterer Kandidat für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Jahr 2024, sagte während der vierten Vorwahldebatte dieser Partei in der vergangenen Woche, Trumps Äußerungen würden zeigen, dass er "ein wütender, verbitterter Mann ist, der jetzt wieder Präsident werden will, weil er Vergeltung an allen üben will, die nicht mit ihm übereinstimmen".

In der Zwischenzeit hatte auch Biden kürzlich eine düstere Warnung über die möglichen Folgen einer zweiten Trump-Präsidentschaft ausgesprochen. Auf einer Benefizveranstaltung in Los Angeles sagte Biden am Samstag:

"Die größte Bedrohung, die Trump darstellt, ist [die] für die Demokratie."

Bei einer früheren Wahlkampfveranstaltung im vergangenen Monat in San Francisco sagte der jetzt amtierende US-Präsident außerdem, dass einige von Trumps Äußerungen ihre Wurzeln im Autoritarismus haben, insbesondere sein Versprechen, die "Vergeltung" seiner Anhänger zu sein und politische Gegner als "Ungeziefer" zu bezeichnen.

