Biden billigt vorläufigen US-Haushalt ohne Finanzhilfe für die Ukraine und Israel

US-Präsident Joe Biden hat das Gesetz über den Übergangshaushalt der USA unterzeichnet. Dies ermöglicht die Finanzierung vorrangiger Arbeitsbereiche der US-Regierung bis zum 19. Januar. In dem Dokument ist kein Geld für die Ukraine oder Israel vorgesehen.

Quelle: Gettyimages.ru © Allen J. Schaben / Los Angeles Times

Wie der Pressedienst des Weißen Hauses mitteilt, hat US-Präsident Joe Biden ein Gesetz zur vorübergehenden Finanzierung der Arbeit der US-Regierung unterzeichnet, das keine Finanzhilfe an Israel oder die Ukraine vorsieht. In der Presseerklärung heißt es: "Der Präsident unterzeichnete das Gesetz 'Further Continuing Appropriations and Other Extensions Act, 2024', das den Bundesbehörden bis zum 19. Januar 2024 Mittel für das Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung stellt, die für die Durchführung von Projekten und Aktivitäten notwendig sind, die in den vier Bewilligungsvorlagen finanziert werden." Die Finanzierung für vorrangige Bereiche wie Verteidigungsbau, Veteranenleistungen, Verkehr, Wohnungsbau und das Energieministerium wird bis zum 19. Januar verlängert. Mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs können die USA erneut eine Schließung von Bundesbehörden aufgrund fehlender Mittel vermeiden. Am 30. September konnten die USA bereits einen sogenannten Shutdown vermeiden. Damals gelang es auch, einen vorläufigen Haushalt für 45 Tage zu verabschieden. Auch darin war keine Hilfe für die Ukraine enthalten und der Krieg zwischen Israel und der Hamas hatte noch nicht begonnen. Mehr zum Thema - US-Repräsentantenhaus verabschiedet Übergangshaushalt – ohne Hilfe für Israel und Ukraine

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.