Joe Biden enthüllt Vorteil seines hohen Alters

Joe Biden hat am Montag in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania an einer Veranstaltung anlässlich des Labor Day teilgenommen. An diesem Feiertag, der in den USA und Kanada jeweils am ersten Septembermontag begangen wird, wird an die Arbeiterbewegung erinnert.

Als der Demokrat vor Arbeitern und Mitgliedern von Gewerkschaften sprach, rief jemand aus der Menschenmenge:

"Du bist wohl 89 Jahre alt. Du wirst bis 90 Jahre leben!"

Als der 80-Jährige diesen Zwischenruf hörte, bekreuzigte er sich und antwortete kämpferisch:

"Ich sage euch was. Jemand hat gesagt: 'Ihr wisst, dass Biden alt wird.' Ich sage euch was. Also wisst ihr? Ratet mal. Ihr wisst ja, dass das einzige Ding, das mit dem Alter kommt, ein bisschen Weisheit ist. Ich habe dies länger als jemand sonst getan. Und wisst ihr? Ich werde dies weiterhin mit eurer Hilfe tun."

Joe Biden says “The only thing that comes with age is a little wisdom”. pic.twitter.com/L8Hz4mSLib — Rare (@Rare) September 4, 2023

Im Jahr 2021 war der Demokrat als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen. Im April kündigte er an, bei den Wahlen im November 2024 für eine zweite Präsidentschaft kandidieren zu wollen. Laut einer im Juni durchgeführten Umfrage äußerten 71 Prozent der Wähler der Meinung, dass Biden zu alt sei, um das Präsidentenamt erneut zu bekleiden.

Vor den neuen Wahlen nimmt die Debatte, ob Bidens Alter seine Präsidentschaft beeinträchtigen könnte, erneut an Fahrt auf. Die Republikaner versuchen inzwischen, jeden Fauxpas Bidens in dem Sinne zu interpretieren, dass er nicht mehr für ein solch hohes Amt fähig sei. Manche von ihnen bringen öffentlich ihre Besorgnis über den kognitiven Zustand des Präsidenten zum Ausdruck und fordern das Weiße Haus auf, ihn einem Demenztest zu unterziehen. Bidens Erzrivale Donald Trump ist nur vier Jahre jünger.

Mehr zum Thema - Zu alt für die Politik? — Top-US-Republikaner erleidet weiteren "gesundheitlichen Vorfall"